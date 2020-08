Aggiornamenti in rollout per tre smartphone non esattamente di primo pelo: stiamo parlando di Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Huawei P20 Lite, che stanno ricevendo in queste ore nuove patch di sicurezza e non solo. Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ ricevono in Italia un nuovo aggiornamento software, che integra le patch di sicurezza di agosto 2020 (le ultime rilasciate da Google). In distribuzione troviamo i firmware G960FXXSBETH1 e G965FXXSBETH1 basati su Android 10 e One UI 2.1, che non sembrano includere ulteriori novità e funzionalità.

I due smartphone non fanno parte della lista di modelli che riceveranno 3 major release di Android, ma questo non significa che non possano continuare a essere supportati con gli ultimi miglioramenti di sicurezza. Del resto, per ora sono ancora inclusi tra i modelli con update mensili.

Novità aggiornamento Huawei P20 Lite

Aggiornamento in distribuzione anche per Huawei P20 Lite, che sta ricevendo in queste ore le patch di sicurezza di luglio 2020. L’update è ancora basato sulla EMUI 9.1 (firmware 9.1.0.355), ma integra un altro paio di novità che portano a un peso piuttosto considerevole (721 MB).

Lo smartphone accoglie infatti la modalità Smart Charge, che consente di adattare la ricarica della batteria utilizzando appositi algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale, e Huawei Assistant Today nella home screen. L’aggiornamento è attualmente in rollout, ma potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che arrivi sul vostro Huawei P20 Lite.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Huawei P20 Lite

Potete aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ dalle impostazioni di sistema. Basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Discorso simile per aggiornare Huawei P20 Lite: sullo smartphone del produttore cinese potete seguire “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. Nel caso non fosse ancora disponibile non vi resta che attendere qualche ora o giorno al massimo.

