Con l’arrivo delle prime informazioni circa le falle di sicurezza per smartphone Huawei e HONOR che saranno corrette con le patch di maggio 2020, il colosso cinese ha apportato delle importanti modifiche a livello della lista di prodotti che fanno parte dei canali di aggiornamento mensili e trimestrali. Se, da oggi, Huawei P20 e Huawei P20 Pro non riceveranno più le patch di sicurezza mensili, altri smartphone potranno contare su questi update per correggere importanti falle di sicurezza.

Patch mensili per la serie Huawei Mate 30

Infatti, controllando la lista ufficiale circa le patch di sicurezza per i dispositivi basati su EMUI e Magic UI, scopriamo che Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro fanno parte degli smartphone che riceveranno le patch di sicurezza mensili. Questi, ad oggi, fanno coro agli smartphone serie Huawei P30, serie Huawei Mate 20, serie HONOR 20, HONOR View20 e serie HONOR 10.

Parlando proprio di smartphone HONOR, i cambiamenti circa le patch di sicurezza riguardano anche HONOR 9X che, da oggi, viene inserito all’interno degli smartphone che riceveranno le patch di sicurezza trimestrali. Certo, gli utenti che possiedono lo smartphone HONOR dovranno attendere più tempo per ricevere le patch di sicurezza, ma è comunque bene sapere che ogni 90 giorni (qualche volta un po’ di più) il proprio smartphone riceverà le ultime correzioni di sistema.

Potrebbe interessarti anche: recensione Huawei Mate 30 Pro