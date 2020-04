Dopo avervi indicato quali sono le falle che saranno corrette con le patch di sicurezza di maggio per gli smartphone Huawei e HONOR, in queste ore c’è stato un piccolo cambiamento a livello della lista degli smartphone che ricevono le classiche patch di sicurezza mensili. Nello specifico, Huawei P20 e Huawei P20 Pro sono stati rimossi dal ciclo di patch di sicurezza mensili.

Niente più patch di sicurezza mensili

Infatti, come si può notare dalle immagini presenti qui sotto in galleria, al rilascio delle patch di sicurezza relative ad aprile 2020 entrambi gli ex (ex) top di gamma comparivano ancora nella lista dei terminali nel canale di aggiornamento mensile.

Il colosso cinese ha però apportato qualche modifica alla lista di fatto rimuovendo i riferimenti agli smartphone sopracitati. Considerando i due anni di vita sulle spalle, non ci stupisce il fatto che Huawei P20 e Huawei P20 Pro siano stati rimossi dal ciclo di update mensili.

Questo, però, non indica che i due terminali non riceveranno ulteriori aggiornamenti software. Del resto, come sappiamo, Huawei P20 e Huawei P20 Pro riceveranno l’aggiornamento alla EMUI 10 il che ci porta a credere che è ancora presto per considerare completamente terminato il supporto software per i due smartphone di Huawei.