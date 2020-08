Non sappiamo se si tratti di una cosa voluta oppure di una svista, fatto sta che da qualche ora Google Telefono è compatibile con alcuni smartphone che non fanno parte dei Pixel, degli ultimi Xiaomi-Redmi e Android One.

L’applicazione Google Telefono, apprezzatissima per semplicità, grafica e funzioni e sviluppata da Google appositamente per i suoi Pixel, adesso risulta compatibile e scaricabile dal Google Play Store, sia in versione stabile che beta, con alcuni smartphone.

Sfortunatamente non c’è una linea comune immediata per identificare gli smartphone al cui interno è possibile scaricare Google Telefono, pertanto invitiamo tutti a verificarne la compatibilità raggiungendo la pagina del Google Play Store con questo link.

Smartphone supportati da Google Telefono

Fra gli smartphone già verificati e con cui è compatibile troviamo, per esempio, LG V60 ThinQ, OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 6T e ASUS ZenFone 6. Il consiglio è quello di verificare in prima persona la compatibilità col proprio smartphone raggiungendo la pagina del Google Play Store e di provare a scaricare Google Telefono in versione stabile e, se non funziona, in alternativa, in versione beta, la cui ultima versione è la numero 53.0.325742234-publicbeta beta (il cui download è disponibile anche da APKMirror a questo indirizzo, per chi volesse provare a installarla manualmente).

Sembra comunque che Google Telefono richieda una particolare libreria all’interno del sistema per essere installata e funzionare, che è presente solamente in alcuni smartphone: è sufficiente eseguire il comando ADB pm list libraries | grep “com.google.android.dialer.support” per verificarne subito la presenza, nel caso non si voglia provare a installarla dal Google Play Store.

Installando Google Telefono è possibile avere a disposizione tutte le sue funzioni esclusive fatta eccezione per quelle peculiari dei Pixel, come Call Screen (il fenomenale filtro anti-spam, per esempio, c’è e funziona alla grande).

Ribadiamo che non è chiaro se si tratti di un errore o di una cosa voluta, perciò la situazione potrebbe cambiare, e tornare alla precedente, nelle prossime ore e Google Telefono potrebbe ritornare esclusiva dei soliti smartphone.

Sentitevi liberi di lasciarci un commento dopo aver verificato la compatibilità con il vostro smartphone con il modello, la versione del sistema operativo e altre varie informazioni che possano aiutare altri con lo stesso smartphone.