My Sky è l’applicazione ufficiale di Sky Italia che permette di gestire tutto il mondo Sky comodamente dallo smartphone.

L’app offre la possibilità di rimanere sempre aggiornati sui contenuti in programmazione, scoprire tutti gli extra, le iniziative e i vantaggi offerti dalla piattaforma di intrattenimento e di gestire facilmente l’abbonamento, il tutto tramite il proprio Sky ID.

La schermata principale dell’applicazione visualizza un mosaico dinamico che contiene tutte le informazioni sul proprio abbonamento e sui contenuti in evidenza, mentre attraverso la sezione Guida TV è possibile scoprire la programmazione settimanale e trovare le informazioni sui contenuti di interesse, guardare i contenuti su Sky Go, impostare i promemoria e far partire una registrazione dallo smartphone.

Previous Next Fullscreen

La sezione dedicata agli Extra contiene tutte le iniziative consigliate e permette di scoprire tutti i vantaggi riservati all’abbonato, mentre la sezione Fai da te consente di controllare i prodotti attivi sul proprio abbonamento, aderire alle offerte, verificare le fatture e gestire i vari servizi, infine, la sezione dedicata all’Assistenza permette di ottenere supporto dal team via chat o telefonicamente.

My Sky è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.