Computer Launcher è un’applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con un launcher molto simile a Windows 10.

Il launcher offre la classica barra in basso e le tipiche finestre presenti sugli attuali PC Windows, il cestino e il File Manager che consente di creare cartelle, tagliare, copiare, incollare, spostare, condividere, con il supporto ZIP integrato che consente di decomprimere o estrarre i file ZIP / RAR.

La barra in basso include il pulsante Windows, le scorciatoie alle app più utilizzate, data e ora e il pulsante per accedere al centro notifiche e ai toggle, il tutto in perfetto stile Windows 10.

Il launcher mette a disposizione vari widget, cartelle modificabili, sfondi animati, tessere Meteo, Calendario e Foto, temi e icon pack, il supporto per Android TV / Tablet e la possibilità di nascondere le applicazioni, aggiungere app nel menu Start, cambiare l’applicazione del menu Start e quelle nella barra delle app e molto altro.

Computer Launcher è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per sbloccare tutte le funzionalità e rimuovere la pubblicità.

Il launcher chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, contatti, posizione, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.