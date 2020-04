Al CES 2020 Huami aveva presentato numerose novità, tra cui le sue prime cuffie true wireless, decisamente diverse rispetto a quasi tutti gli altri modelli presenti sul mercato. Ci riferiamo alle Amazfit PowerBuds, che sono finalmente disponibili all’acquisto grazie a Gearbest, il noto store online cinese.

Se a un primo sguardo potrebbero essere scambiate per delle comuni cuffie true wireless, per la forma e per la presenza della caratteristica custodia che svolge le funzioni di basetta di ricarica, le Amazfit PowerBuds sono le compagne perfette per chi fa sport e non vuole l’ingombro o il fastidio di uno sportwatch o di una smartband.

Le cuffie Amazfit sono infatti dotate di un rilevatore PPG in grado di misurare la frequenza cardiaca, con indicazioni vocali nel caso vengano superate le soglie preimpostate. Per migliorare la vestibilità durante le attività sportive è presente un gancio magnetico che mantiene le cuffie al loro posto anche mentre correte o andate in bici.

Ottima l’autonomia visto che con una singola carica si raggiungono le 8 ore mentre la base di ricarica è sufficiente per ulteriori tre ricariche per 24 ore aggiuntive. E se dovete uscire per un allenamento improvviso vi bastano appena 15 minuti di carica per ottenere 3 ore di utilizzo, davvero niente male.

Il prezzo di vendita è ovviamente superiore rispetto alle soluzioni più economiche, ma considerando le funzioni proposte la cifra è sicuramente congrua. A seguire il link per l’acquisto su Gearbest, che al momento propone solo la colorazione nera.