Mentre OnePlus riscalda i motori per il lancio di OnePlus Nord fissato per domani con un evento AR, il team di sviluppo rilascia un nuovo aggiornamento per l’attuale generazione di top di gamma. In queste ore, infatti, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro ricevono un corposo update di sistema che va a correggere alcuni bug e porta le patch di sicurezza di luglio 2020.

Novità OnePlus 8/8 Pro 10.5.9 e 10.5.11

Sebbene il changelog potrebbe leggermente cambiare da paese a paese, è piuttosto lecito aspettarsi che anche l’update per il nostro Paese integri le stesse novità scovate nel changelog relativo all’aggiornamento per i terminali in India. Il team di sviluppo di OxygenOS pare abbia aggiunto il supporto ufficiale a OnePlus Buds previste per il 21 luglio, il supporto ad una serie di nuovi design per l’orologio – sono disponibili tramite il pannello Impostazioni > Personalizzazione > Stile orologio) -, una migliore user experience durante la modalità game, correzione di un bug importante su ARCore e aggiunto le patch di sicurezza di luglio 2020.

L’update va anche a migliorare la stabilità e le performance sia dei trasferimenti Wi-Fi che della rete mobile.

Come aggiornare OnePlus 8 e 8 Pro

L’update in questione è attualmente in fase di propagazione e dovrebbe diventare disponibile anche per i device presenti nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Ma, per chi non volesse attendere l’arrivo della notifica dell’update OTA, è possibile seguire i link sottostanti per effettuare il sideload dell’update.

OnePlus 8 versione 10.5.9

OnePlus 8 Pro versione 10.5.11

