Huawei P30, Huawei P30 Pro e OPPO Reno 2F stanno ricevendo nuovi aggiornamenti software: per i primi due si tratta di un update importante dal punto di vista della sicurezza, sul terzo arriva Android 10 con la ColorOS 7 stabile.

Le novità dell’aggiornamento per Huawei P30 e Huawei P30 Pro

Le patch di sicurezza di aprile 2020 sono in rollout per Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Il nuovo aggiornamento per i top di gamma 2019 del produttore cinese è in distribuzione graduale come sempre, quindi potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vederlo in Italia.

Il changelog non menziona altro oltre alle patch di aprile 2020 e ai miglioramenti di sicurezza, anche se è possibile che il produttore abbia integrato qualche perfezionamento vario per la sua EMUI. L’aggiornamento (10.0.0.195 C431E19R2P5 su P30 Pro) è disponibile via OTA e ha una dimensione di quasi 600 MB: vi consigliamo di scaricarlo sotto rete Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni sulle correzioni di sicurezza incluse da Huawei nelle patch in distribuzione potete seguire questo link.

Le novità dell’aggiornamento per OPPO Reno 2F

Continua la distribuzione della ColorOS 7 stabile sugli smartphone di casa OPPO: questa volta tocca a OPPO Reno 2F, che riceve Android 10 a partire dall’India, come annunciato all’interno della community dedicata. Il rollout della versione stabile per OPPO Reno 2F parte dunque dopo qualche mese di fase beta, servita per eliminare i bug e le problematiche di stabilità.

Tra le tante novità della ColorOS 7 possiamo citare cambiamenti vari alla UI e alle finestre flottanti, screenshot ottimizzati, nuove gesture 3.0, aggiunta della Dark Mode e della Focus Mode, nuove animazioni e ottimizzazioni varie, nuovi sfondi animati, cambiamenti alla schermata di sblocco e ottimizzazioni per la fotocamera (qui per la lista delle novità).

Come aggiornare Huawei P30, P30 Pro e OPPO Reno 2F

Potete aggiornare Huawei P30 e Huawei P30 Pro dalle impostazioni di sistema: vi basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. Nel caso non risulti ancora disponibile non vi resta che attendere qualche giorno.

Per aggiornare OPPO Reno 2F e la sua ColorOS potete invece recarvi in “Impostazioni > Aggiornamenti software“, sempre direttamente dallo smartphone. Potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vedere ColorOS 7 e Android 10 dato che il rollout è partito dall’India.

Fateci sapere se siete già riusciti a eseguire l’update dei vostri dispositivi Android.

