A una settimana di distanza dalle prime indiscrezioni, anche Huawei P30 Pro New Edition viene ufficializzato dal colosso cinese. La vecchia gloria di Huawei è ora elencato sul sito web tedesco, ed è subito déjà vu.

Huawei P30 Pro New Edition nei dettagli

Dunque, la mossa già vista alcune settimane fa con Huawei P30 Lite New Edition si ripete anche per il modello più performante della famiglia di smartphone dello scorso anno.

Huawei P30 Pro New Edition è ora ufficiale e già presente sul sito web del produttore, che ne svela subito le differenze col modello da cui prende il nome. Come nel caso citato, si tratta della quantità di memoria interna presente: 256 GB anziché 128 GB di spazio d’archiviazione.

Il resto non dovrebbe cambiare affatto con Huawei che, fra le caratteristiche salienti, cita una quadrupla fotocamera Leica e lo zoom ibrido 10x, ne vanta la maestria nei video in scarse condizioni d’illuminazione e la presenza di un sensore fotografico grandangolare.

Mancano al momento ulteriori dettagli al riguardo, ma le caratteristiche dovrebbero essere tali e quali a quelle già viste su Huawei P30 Pro. E lo stesso discorso vale anche per il design e per il software con tanto di servizi di Google inclusi.

Ciò detto, tutte le caratteristiche tecniche di Huawei P30 Pro New Edition, le trovate qui.

Prezzi e disponibilità di Huawei P30 Pro New Edition

Nonostante lo street price del modello non nuovo, sia ormai ben al di sotto della soglia dei 500 euro, Huawei P30 Pro New Edition si presenta sul sito web ufficiale tedesco con un prezzo di listino pari a 749 euro, acquistabile in tre colorazioni: nero, aurora e silver frost.

In copertina Huawei P30 Pro