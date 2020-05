Come abbiamo più volte sottolineato all’interno della recensione OPPO Find X2 Pro, la presenza di ColorOS 7.1 basata su Android 10 rappresenta un cambio di passo epocale rispetto a quanto offerto in passato dalle precedenti versioni della skin di Android. ColorOS 7.x è in generale più scattante e più in linea con le novità presenti all’interno dell’ultima major release di Android.

In questi mesi OPPO è stata impegnata a portare ColorOS 7.0 su una lunga lista di dispositivi, ma il colosso cinese ha pensato bene di svelare una roadmap dei dispositivi che riceveranno ColorOS 7.0 su Android 10 nel corso dei prossimi mesi. Gli utenti potranno così fare affidamento a questo calendario per scoprire quando i propri smartphone verranno aggiornati ufficialmente.

Smartphone supportati da ColorOS 7

OPPO Reno 10x Zoom

in rilascio: Russia e Kazakistan;

in arrivo a giugno in Italia, Spagna, Turchia, Francia, Olanda, UK, Nuova Zelanda, Polonia e Austria.

OPPO Reno

in rilascio: Kazakistan;

maggio: Russia;

in arrivo a giugno in Italia, Spagna, Olanda, Francia, UK, Turchia e Polonia.

OPPO Reno 5G

in arrivo a giugno in Italia, Australia, Svizzera, Spagna e UK.

OPPO R17

in rilascio in Australia.

OPPO RX17 Pro/R17 Pro

in rilascio: Kazakistan;

in arrivo a maggio in Italia e Russia;

in arrivo a giugno in Francia, Spagna, Australia, Nuova Zelanda, Olanda, UK, Polonia e Turchia.

Serie OPPO Find X

in rilascio: Italia, Spagna, Olanda, Australia, Francia, Russia, Kazakistan e Polonia;

in arrivo a giugno in UK e Nuova Zelanda.

OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020

in arrivo a luglio in Italia, Nuova Zelanda, Russia, Kazakistan, UK, Spagna, Francia, Olanda, Svizzera, Polonia, Turchia, Ucraina, Belgio (OPPO A5 2020) e Portogallo (OPPO A9 2020).

OPPO Reno 2

in rilascio: Svizzera, Spagna e Ucraina;

in arrivo a maggio in Russia e Kazakistan;

in arrivo a giugno in Olanda, Nuova Zelanda, Germania, Polonia e Turchia;

in arrivo a luglio in Italia, Francia e UK.

OPPO Reno Z

in rilascio: Russia e Kazakistan;

in arrivo a giugno in Italia, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Spagna, UK, Polonia, Olanda e Turchia.

OPPO Reno2 Z

in rilascio in Russia;

in arrivo a giugno in Germania, Kazakistan, Olanda, Ucraina e Polonia;

in arrivo a luglio in Italia, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Spagna, UK e Svizzera.

OPPO F9/F9 Pro

in arrivo a maggio in Russia e Kazakistan.

OPPO F7/F7 128 GB

in arrivo a giugno in Russia e Kazakistan.

OPPO R15

in arrivo a luglio in Australia e Nuova Zelanda.

OPPO R15 Pro

in arrivo a luglio in Italia, Australia, Nuova Zelanda, Spagna, Francia, Olanda e Polonia.

OPPO A91

in arrivo ad agosto in Italia, Spagna, Olanda, UK, Svizzera, Polonia, Nuova Zelanda, Australia, Germania, Belgio, Russia, Kazakistan, Ucraina e Turchia.

L’aggiornamento a ColorOS 7 arriverà secondo il calendario appena visto, e per installare l’update basta seguire il percorso Impostazioni > Aggiornamenti Software.