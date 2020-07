Nuovi aggiornamenti per questi smartphone e tablet Samsung, Motorola e Huawei

La settimana si apre all’insegna degli aggiornamenti software nel panorama Android e ad essere interessati sono diversi modelli tra smartphone e tablet, molti dei quali immancabilmente a marchio Samsung, gli altri invece marchiati Huawei e Motorola.

Senza ulteriori indugi andiamo a scoprire quali modelli si stanno aggiornando e quali novità stanno ricevendo.

Samsung Galaxy Tab S5e, Tab A 8.0, Tab A 10.1 e Galaxy A8: le novità degli aggiornamenti

Quando si parla di aggiornamenti software è ormai quasi scontato trovare anche qualche modello Samsung e tra quelli di oggi ce ne sono ben quattro: tre tablet, vale a dire Samsung Galaxy Tab S5e, Samsung Galaxy Tab A 8.0 e Samsung Galaxy Tab A 10.1, e uno smartphone, ovvero Samsung Galaxy A8 2018.

Partiamo dai tablet. Giusto qualche giorno fa vi avevamo segnalato l’arrivo di Android 10 per un altro tablet Samsung, oggi i modelli interessati sono tre in un colpo solo, sia le versioni solo Wi-Fi che quelle con LTE. In particolare, Samsung Galaxy Tab S5e sta ricevendo la nuova build T72xXXU1BTF7 con un pacchetto OTA da oltre 2 GB, mentre quelle in arrivo per Samsung Galaxy Tab A 8.0 e Samsung Galaxy Tab A 10.1 sono rispettivamente la T29xXXU3BTFG e la T51xXXU4BTFK.

Le novità portate da questi aggiornamenti sono numerose, visto che, oltre ad Android, è naturalmente presente la nuova One UI 2.1. Tra le altre, cose, ci sono Dark Mode, il Benessere Digitale, le nuove versioni delle app del produttore, le gesture di navigazione e tutto il resto.

Per quanto riguarda le patch di sicurezza, gli ultimi due stanno ricevendo quelle di luglio 2020, mentre Samsung Galaxy Tab S5e deve accontentarsi di quelle di giugno 2020.

Restando in tema di patch di sicurezza, è questa l’unica novità rilevante contenuta nel nuovo aggiornamento software in roll out in queste ore per Samsung Galaxy A8 2018. Più precisamente si tratta delle patch di luglio 2020. Il pacchetto OTA pesa 255 MB e la nuova build è la A530FXXSDCTG1.

Motorola Moto G8 Plus: le novità dell’aggiornamento

Rimaniamo in tema di aggiornamenti ad Android 10, ma cambiamo categoria di prodotto e produttore: Motorola Moto G8 Plus.

Apprezzato e affidabile smartphone di fascia medio-bassa, Motorola Moto G8 Plus aveva finora un unico grande difetto: era ancora fermo ad Android 9 Pie. Adesso, finalmente, lo storico produttore ha deciso di correggerlo dando il via al roll out di Android 10.

La distribuzione ha già raggiunto numerosi mercati, anche europei, la nuova build è la QPI30.28-Q3-28 e comprende anche le patch di sicurezza del mese di luglio 2020. Tra le novità introdotte è presente nache la modalità Non Disturbare, ora comodamente attivabile dalla tendina dei quick toggle.

Huawei P30 Lite: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo questa breve serie di aggiornamenti software con Huawei P30 Lite, che, come molti dei modelli appena citati, sta ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2020. Questo nuovo update arriva solo pochi giorni il precedente, che aveva introdotto quelle di giugno 2020.

In particolare, Huawei P30 Lite sta ricevendo un pacchetto OTA da 129 MB con la build 10.0.0.247. Dunque, la base rimane la EMUI 10.0 e non ci sono altre novità da segnalare. Insomma, ancora niente da fare per la EMUI 10.1.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S5e, Samsung Galaxy Tab A 8.0, Samsung Galaxy Tab A 10.1, Samsung Galaxy A8, Motorola Moto G8 Plus e Huawei P30 Lite

Come si evince dagli screenshot riportati per ciascuno dei modelli citati, tutti questi nuovi aggiornamenti software sono già in roll out a livello europeo. Se non li avete ancora ricevuti, sarà solo questione di ore o al massimo di qualche giorno. In ogni caso, potete verificarne manualmente la disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Possedete i modelli menzionati? Avete già ricevuto questi update? Ditecelo nei commenti.