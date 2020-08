La nuova settimana si apre con un pieno di aggiornamenti software per una serie di dispositivi a marchio Huawei e Samsung; sì, dispositivi, perché non si tratta soltanto di smartphone. Dal momento che si tratta di un gruppo folto e variegato di device, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito ai dettagli dei nuovi update software.

Huawei P30 Pro, Mate 20 X, P20 Lite, P30 Lite, P Smart+ 2019: le novità degli aggiornamenti

Partiamo dagli aggiornamenti per gli smartphone Huawei: i modelli coinvolti sono numerosi e si tratta, più precisamente di Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei P30 Lite, Huawei P20 Lite e Huawei P Smart+ 2019.

Tanti smartphone, di varie generazioni e fasce di prezzo, ma non altrettanta varietà in termini di contenuto: ad accomunare tutti questi aggiornamenti software è la presenza delle patch di sicurezza del mese di luglio 2020. In particolare:

Huawei P30 Pro sta ricevendo un pacchetto OTA da 292 MB, che introduce la versione firmware VOG-L29 10.1.0.140 (C431E19R2P5), dunque EMUI 10.1. Non ci sono altre novità segnalate nel registro delle modifiche.

sta ricevendo un pacchetto OTA da 292 MB, che introduce la versione firmware VOG-L29 10.1.0.140 (C431E19R2P5), dunque EMUI 10.1. Non ci sono altre novità segnalate nel registro delle modifiche. Huawei Mate 20 X , con particolare riferimento al modello cinese, sta ricevendo lo stesso update software, tuttavia il registro delle modifiche segnala anche miglioramenti di stabilità di rete e della user experience con riferimento al Multi-Device Control Panel. In questo caso il file OTA pesa 269 MB e la versione firmware introdotta è la EVR-AL00 10.1.0.163 (C00E160R1P8), dunque su EMUI 10.1.

, con particolare riferimento al modello cinese, sta ricevendo lo stesso update software, tuttavia il registro delle modifiche segnala anche miglioramenti di stabilità di rete e della user experience con riferimento al Multi-Device Control Panel. In questo caso il file OTA pesa 269 MB e la versione firmware introdotta è la EVR-AL00 10.1.0.163 (C00E160R1P8), dunque su EMUI 10.1. Huawei P20 Lite sta ricevendo l’aggiornamento più corposo di questo primo trittico: un file OTA da ben 721 MB, che introduce la versione firmware ANE-LX1 10.0.0.249 (C431E8R2P7), quindi con EMUI 10.0. In questo caso il registro delle modifiche segnala l’introduzione della funzione Smart Charge, per preservare più a lungo la salute della batteria, l’aggiunta dell’app Huawei Assistant TODAY alla schermata iniziale, con promemoria, notizie e altri contenuti personalizzati per l’utente.

sta ricevendo l’aggiornamento più corposo di questo primo trittico: un file OTA da ben 721 MB, che introduce la versione firmware ANE-LX1 10.0.0.249 (C431E8R2P7), quindi con EMUI 10.0. In questo caso il registro delle modifiche segnala l’introduzione della funzione Smart Charge, per preservare più a lungo la salute della batteria, l’aggiunta dell’app Huawei Assistant TODAY alla schermata iniziale, con promemoria, notizie e altri contenuti personalizzati per l’utente. Huawei P Smart+ 2019 sta ricevendo un pacchetto OTA da 109 MB, che introduce la versione firmware POT-LX1T 10.0.0.176 (C431E3R2P3), dunque EMUI 10.0. Non ci sono altre novità segnalate nel registro delle modifiche.

sta ricevendo un pacchetto OTA da 109 MB, che introduce la versione firmware POT-LX1T 10.0.0.176 (C431E3R2P3), dunque EMUI 10.0. Non ci sono altre novità segnalate nel registro delle modifiche. Huawei P30 Lite sta ricevendo un pacchetto OTA da 106 MB, che introduce la versione firmware MAR-L21 10.0.0.249 (C431E8R2P7), dunque EMUI 10.0. Non ci sono altre novità segnalate nel registro delle modifiche.

Huawei Freebuds 3: le novità dell’aggiornamento

Passiamo adesso all’unico “non smartphone” di questa rapida carrellata di aggiornamenti software: Huawei Freebuds 3, le apprezzate cuffie true wireless di riferimento del produttore cinese (ecco la nostra recensione completa), stanno ricevendo un paio di fix, che ne affinano ulteriormente l’esperienza d’uso complessiva.

Aggiornate giusto verso la fine del mese di luglio, le Huawei Freebuds 3 continuano ad essere al centro delle cure software della casa madre. Il roll out del nuovo update è partito dal Regno Unito e, come potete vedere dallo screenshot riportato, viene introdotta la versione firmware 1.9.0.566.

Il registro delle modifiche segnala le seguenti novità:

Miglioramento della stabilità della connessione Bluetooth

Ottimizzazione della compatibilità di sistema

Miglioramento della qualità audio in riproduzione e incremento della reattività nel rilevamento di inserimento/rimozione della cuffia dall’orecchio.

Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71: le novità degli aggiornamenti

Passiamo adesso agli aggiornamenti software di casa Samsung, produttore ultimamente molto attento a questo aspetto. I modelli interessati sono due nuovi medi di gamma: Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71. Il roll out è partito dall’India e prevede l’introduzione delle feature “Alt Z Life” anticipate dal produttore nei giorni addietro, con vari miglioramenti legati alla privacy e all’utilizzo generale del dispositivo.

Il nuovo aggiornamento introduce Quick Switch, suggerimenti di contenuti e schede utili nell’app Messaggi.

Quick Switch permette di effettuare uno switch immediato dalla modalità pubblica a quella privata di applicazioni come Fotocamera, Galleria e WhatsApp ed è raggiungibile con un doppio click del tasto di accensione. In aggiunta a questo, gli utenti possono tenere al sicuro i propri contenuti privati inserendoli nella Secure Folder.

Le altre nuove funzioni introdotte su Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71 sono basate sull’AI on-device e offrono suggerimenti utili all’utente, come per esempio quello di inserire contenuti sensibili nella Secure Folder per tenerli protetti. Il produttore sottolinea che l’intero processo viene gestito sullo smartphone, senza alcun upload sul cloud di Samsung.

Il miglioramento nell’app Galleria riguarda la funzione di zoom, con l’AI che si occupa di migliorare chiarezza e dettagli fini quando le immagini vengono ingrandite. Le “useful cards” nell’app Messaggi mostrano ad esempio le transazioni raggruppate con riferimento a banca/carte/wallet.

Samsung Galaxy A51 passa alla versione firmware A515FXXU3BTGF, mentre Samsung Galaxy A71 alla A715FXXU2ATGK.

Come aggiornare Huawei P30 Pro, Mate 20 X, P20 Lite, P30 Lite, P Smart+ 2019, Freebuds 3, Samsung Galaxy A51 e A71

Una volta che questi nuovi aggiornamenti saranno disponibili anche da noi, riceverete la classica notifica. Potete comunque controllarne manualmente la disponibilità recandovi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software nelle Impostazioni di sistema. Nel caso delle cuffie Huawei Freebuds 3, ovviamente, l’update viene installato tramite lo smartphone.