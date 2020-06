Fine settimana all’insegna degli aggiornamenti software per Huawei: nelle scorse ore il produttore cinese ha dato il via al rilascio di nuovi update per due suoi smartphone. Nello specifico si fa riferimento a due modelli di fascia medio-bassa come Huawei P Smart 2019 e Huawei P Smart Z. Si tratta di due update dal contenuto praticamente identico, andiamo a scoprirne i dettagli.

Huawei P Smart 2019 e Huawei P Smart Z: le novità degli aggiornamenti

Huawei P Smart Z e Huawei P Smart 2019 non sono i dispositivi più in vista della sconfinata line-up del produttore cinese, ma continuano a difendersi sul fronte degli aggiornamenti software.

In questo caso si tratta di update non esattamente entusiasmanti: entrambi gli smartphone, stanno ricevendo le patch di sicurezza relative al mese di maggio 2020. Insomma, dopo aver ricevuto quelle di aprile nelle scorse settimane, adesso Huawei P Smart 2019 e Huawei P Smart Z compiono un altro piccolo passo in avanti.

Passando ai numeri, Huawei P Smart Z sta ricevendo un pacchetto OTA da 97,82 MB e la nuona build è la EMUI 10.0.196 (C431E8R1P2). Il registro delle modifiche non segnala altre novità di sorta e ovviamente la base rimane la EMUI 10 con Android 10.

Anche Huawei P Smart 2019, come detto, sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2020. Nel suo caso, però, il pacchetto OTA pesa 114 MB e la build implementata è la EMUI 10.0.0.192. Neppure in questo caso ci sono altre novità da segnalare.

Come aggiornare Huawei P Smart 2019 e Huawei P Smart Z

I nuovi aggiornamenti software per Huawei P Smart 2019 e Huawei P Smart Z sono in roll out a livello globale, pertanto non tarderanno a comparire anche sui modelli italiani. Qualora non vogliate aspettare la comparsa della classica notifica, potete controllarne manualmente la disponibilità seguendo il solito percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

