Oggi Samsung ha pubblicato sul Galaxy Store un nuovo aggiornamento per l’app Samsung Gallery che introduce miglioramenti all’interfaccia utente e al supporto per il cloud per gli utenti OneDrive.

L’update porta l’app galleria di Samsung alla build 11.5.00.33 e introduce le anteprime video nella scheda Foto nel tentativo di offrire un’esperienza di navigazione multimediale più dinamica.

Samsung Gallery riceve un aggiornamento cinematografico

Da ora in poi Samsung Gallery visualizzerà sempre l’anteprima della miniatura del video che si trova in alto a sinistra dopo un breve ritardo e non riprodurrà mai più di una singola anteprima alla volta, probabilmente a causa di problemi di durata della batteria, tuttavia rimane la possibilità di utilizzare il pinch-to-zoom per adattare l’interfaccia dell’app.

Al momento non c’è modo di disabilitare le anteprime video nella scheda Foto, a meno di non nascondere tutte le tue directory che contengono video.

Samsung Gallery migliora il cloud per OneDrive

L’aggiornamento di Samsung Gallery migliora anche il supporto cloud, ma solo per gli utenti OneDrive. Ora le schede Foto e Album visualizzano in tempo reale lo stato di avanzamento della sincronizzazione in corso attraverso un indicatore che mostra la percentuale di completamento.

Questa modifica riguarda unicamente l’interfaccia utente e non avrà alcun impatto sulla configurazione esistente per il backup sul cloud.

Come aggiornare l’app Samsung Gallery

Secondo quanto riportato nel changelog, le novità introdotte da questo aggiornamento sono disponibili per tutti gli smartphone della famiglia Galaxy, pertanto l’app Samsung Gallery dovrebbe essere già aggiornata sui vostri dispositivi, a meno che non siano disabilitati gli aggiornamenti automatici delle app Galaxy.

In alternativa è possibile effettuare un’installazione manuale dell’aggiornamento premendo a lungo l’icona della Galleria, andando nel menu contestuale Informazioni app e toccando i dettagli dell’app nell’opzione store e quindi avviando l’update toccando il relativo pulsante.

