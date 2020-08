Siate pronti all’ennesimo colpo di scena: Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G potrebbero essere presentati prima di quanto ci saremmo aspettati. L’indiscrezione è firmata da Jon Prosser su Twitter, di solito bene informato su ciò che avviene dalle parti di Mountain View.

Prosser cita le date indicate “dai sistemi” per Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G: 30 settembre per entrambi, con la colorazione bianca di Pixel 4a 5G che invece arriverà ad ottobre. Non è molto chiaro se siano riferite alla presentazione dei due prodotti oppure alla disponibilità, ma scommetteremmo su quest’ultima ipotesi poiché sarebbe strano che Google ufficializzasse delle colorazioni in appuntamenti diversi.

What we see in the system is Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

– September 30 Pixel 4a 5G (white)

– October — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

Google quindi anticiperebbe di un mese la “solita” roadmap che prevede l’evento dei top di gamma intorno alla metà di ottobre con le spedizioni al termine dello stesso mese. In un anno particolare come il 2020 Google ha già spiazzato tutti ritirando dal mercato i Google Pixel 4, per cui la presentazione anticipata di Google Pixel 5 sarebbe funzionale a colmare prima possibile il vuoto lasciato dai top di gamma uscenti.

Il tweet di Prosser ci dà una seconda anticipazione importante rimasta fuori dalle indiscrezioni circolate finora: la colorazione estrosa che affiancherà il classico nero di Google Pixel 5 (e il bianco?) dovrebbe essere il verde, dopo l’arancio dei Google Pixel 4. Vi piace l’idea?