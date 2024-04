I tablet sono dispositivi sempre più utili anche in ambito lavorativo, dai cantieri alle fabbriche, per agevolare la consultazione di manuali, disegni, o per completare le procedure operative. Un classico tablet però rischierebbe di avere vita breve, soprattutto in quegli ambienti dove risulterebbe esposto a temperature estreme, cadute, polvere e acqua.

OUKITEL RT8 rappresenta la risposta a tutte queste necessità, ma anche a quelle di chi vuole un tablet dalla grande autonomia e non ha la possibilità di ricaricare ogni giorno. Lo stiamo testando da più di un mese ed è finalmente giunto il momento di scoprire tutti i dettagli, tecnici e non, su un tablet davvero fuori dal comune.

Scheda tecnica convincente

OUKITEL ha deciso di utilizzare componenti di buona qualità per il suo nuovo rugged tablet, partendo da uno schermo da 11 pollici con risoluzione 2K (1200 x 1920 pixel), con refresh a 90 Hz, luminosità di 500 nits e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5, per tenerlo al riparo da problemi in caso di urti e cadute. A questo proposito va sottolineata anche la qualità dei materiali utilizzati per il rivestimento: una gomma sufficiente morbida da ammortizzare le cadute, che ovviamente lasceranno il segno con graffi e abrasioni, riducendo però al minimo il rischio di guasti ai componenti interni.

Il chipset prescelto è un MediaTek Helio G99, che si è sempre dimostrato all’altezza delle aspettative in ogni situazione, dai giochi più impegnativi alla navigazione web, dall’apertura e gestione di manuali PDF di grandi dimensioni alla stesura di testi. Quest’ultima può avvenire anche utilizzando qualsiasi una tastiera Bluetooth, sfruttando il supporto alla versione 5.1 del protocollo, che abbiamo utilizzato anche per collegare cuffie e altoparlanti senza mai riscontrare problemi di stabilità.

Ad affiancare il processore troviamo 6 GB di RAM, quantitativo che può essere raddoppiato sfruttando lo spazio di archiviazione, e 256 GB di memoria interna di topo UFS 2.2, che può essere espansa utilizzando microSD dalla capacità massima di 2 TB. Nella realtà dei fatti il raddoppio della RAM non influisce in maniera così significativa sulle prestazioni generali, ma abbiamo notato una maggiore reattività nel multitasking e nel riaprire applicazioni già in memoria.

Di ottimo livello anche la connettività, e non poteva essere altrimenti visti i possibili campi di impiego di questo dispositivo. Oltre al supporto alle reti WiFi dual band a 2,4 e 5 GHz, troviamo infatti il supporto alle reti 4G, con uno slot per due nanoSIM o per una nanoSIM e una microSD. La ricezione è sempre molto buona, abbiamo utilizzato due diverse SIM dei principali operatori italiani e la qualità del segnale, così come la velocità di navigazione, è di fatto la stessa ottenibile su un normale smartphone.

È presente anche un sistema di geolocalizzazione completo, con supporto a GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, ottimo per utilizzare il tablet come navigatore ma anche in numerose altre situazioni. Non manca nemmeno la tecnologia NFC, che può essere utilizzata per i pagamenti ma anche per accoppiare più rapidamente dei dispositivi esterni. Manca un lettore di impronte digitali ma è possibile attivare lo sblocco col volto, funzione molto utile (anche se tutt’altro che sicura) quando si indossano guanti o le mani non sono completamente libere. L’algoritmo è molto preciso anche con occhiali e barba e nel periodo in cui lo abbiamo utilizzato non ha mai creato alcun problema.

Della batteria vi parleremo tra poco, visto che merita sicuramente un capitolo dedicato. Buona la resa audio, anche se il posizionamento degli speaker nella parte bassa dei lati obbliga a tenere il tablet al contrario per evitare di coprirli con le mani, situazione tipica delle sessioni di gaming o se state guardando qualche video su YouTube o TikTok. Niente di grave in ogni caso, ma visto che gli speaker sono quattro sarebbe stato meglio posizionarli diversamente per evitare questo piccolo inconveniente.

Particolare anche il comparto fotografico, che ricorda quello di un rugged phone. Abbiamo infatti una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel, sensore notturno da 20 megapixel e macro da 5 megapixel. Ideale quindi per scattare foto in ambienti di lavoro, anche poco illuminati grazie al sensore che scatta foto anche in totale assenza di luce. I risultati sono di buon livello, in ogni situazione, anche se la fotocamera principale dà il meglio di sé con molta luce.

Autonomia da paura

Il discorso autonomia merita sicuramente un capitolo a sé, visto che siamo di fronte a un “battery tablet”. OUKITEL ci ha abituati a dispositivi con batterie dalla grande capacità e questo RT8 è davvero un portento sotto questo punto di vista. La batteria da 20.000 mAh, supportata da una ricarica rapida a 33 watt (servono comunque quattro ore e mezza per fare il pieno partendo da zero) consente di utilizzare il tablet in maniera impegnativa per parecchi giorni.

Utilizzandolo per guardare video in streaming, con le casse integrate e la luminosità al massimo, ci sono volute circa 12 ore, ovviamente suddivise in diverse sessioni (al termine di ognuna abbiamo spento il tablet per non falsare il test) ma si tratta davvero di un caso limite. Con un utilizzo più “normale”, composto da navigazione Internet, gioco, ascolto di musica e visione di video, ci sono voluti circa 4 giorni con un tempo di schermo di circa 6 ore al giorno.

La cosa bella di questo tablet è che il consumo in standby è davvero ridotto. L’abbiamo lasciato acceso ma in standby, collegato solo al WiFi e senza la SIM, per una settimana a causa di altri dispositivi da provare, e in questo periodo la batteria è scesa si qualche punto percentuale, in linea con quanto promesso dal produttore che parla di oltre 90 giorni in standby.

La presenza della SIM non incide in maniera significativa sui consumi, nonostante il gestore non abbia una copertura impeccabile nella nostra zona e spesso il segnale non superi le tre “tacchette”. In ambito lavorativo, dove comunque non è richiesto un impiego continuo, è sicuramente possibile coprire una intera settimana, a meno che il tablet non venga usato con lo schermo sempre acceso, magari per inserire in tempo reale delle informazioni. In questo caso comunque, ipotizzando 8 ore di uso al giorno, è possibile coprire senza particolari problemi un paio di giornata, con qualche accorgimento anche tre. Ma parliamo di casi limite, mentre con un uso più realistico è certo che possiate ricaricare il tablet il venerdì sera per utilizzarlo tutta la settimana successiva.

Chicche inattese

Il comparto fotografico è sicuramente anomalo per un tablet, almeno per questa tipologia di prodotto, ma OUKITEL ha pensato anche ad altre chicche per renderlo ancora più semplice e comodo da usare. Nella parte posteriore del tablet sono infatti presenti quattro piccoli fori filettati, pronti per accogliere altrettante viti. Queste ultime servono per fissare i due accessori inclusi nella confezione di vendita: una fascia elastica e una staffa in ferro.

La prima permette di fatto di infilare la mano nella parte posteriore per avere una maggiore presa sul tablet, soprattutto in quelle situazioni dove serve utilizzarlo con una sola mano. Si evitano quindi rischi di cadute che potrebbero comunque rovinare il dispositivo. La seconda è una sorta di maniglione multiuso che può essere utilizzato sia per tenere il tablet in posizione più o meno verticale, per guardare un video o per leggere un manuale di istruzioni, ma anche per essere trasportato in maniera semplice, anche in questo caso senza rischi di cadute.

Nella confezione di vendita è presente inoltre una cinghia che può essere utilizzata per mettere a tracolla il tablet, per portarlo sotto a un braccio o per averlo appoggiato sul petto, utilizzando in questo caso la staffa per agevolare il posizionamento.

Una serie di soluzioni che potranno rivelarsi molto utile in diverse situazioni, soprattutto in ambienti di lavoro ma, come nel caso della staffa, anche in casa per guardare film, serie TV o video senza dover necessariamente tenere in mano il dispositivo.

Considerazioni finali

OUKITEL RT8 è indubbiamente un tablet fuori dagli schermi, che non bada a peso e dimensioni ma che sa offrire un’autonomia davvero impressionante unita a prestazioni sempre all’altezza. Il tutto con un occhio di riguardo alla durabilità e la semplicità di utilizzo. Se vi serve un dispositivo da usare senza averne particolare cura, in cantiere, in ambienti produttivi, ma anche in casa, la soluzione di OUKITEL è davvero perfetta.

Potete acquistarlo a partire da oggi sullo store ufficiale a 299,99 dollari, un prezzo sicuramente adeguato alle sue potenzialità.