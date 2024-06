Oltre a essere un leader nel mercato dei rugged phone, DOOGEE è da tempo impegnata anche con i tablet, con un’offerta ricca e variegata. Da qualche settimana stiamo provando DOOGEE T30S, che riesce ancora una volta a distinguersi dalla massa per alcune caratteristiche legate al design, ma non solo.

Dopo averlo messo alla frusta, con qualsiasi tipo di utilizzo, è giunto il momento di parlarvene in maniera più approfondita, scoprendone i punti di forza (molti) e i difetti (pochissimi).

Scheda tecnica con un solo neo

DOOGEE ha fatto le cose per bene, soprattutto considerando la fascia di prezzo in cui è proposto. Partiamo subito dalle due note dolenti, che per molti potrebbero essere decisamente superficiali. La prima riguarda il sistema operativo: DOOGEE T30S monta ancora Android 13, che fa bene il suo lavoro visto che è in versione pressoché stock, senza interfacce che lo appesantiscono, ma che per qualcuno potrebbe rappresentare un limite. Questo ovviamente non limita in alcun modo l’installazione di applicazioni né pregiudica il funzionamento del tablet, ma Android 14 avrebbe, forse, permesso, una maggiore longevità.

La seconda pecca riguarda l’assenza, nella confezione di vendita, di una cover protettiva. Visto che spesso i tablet finiscono nelle mani dei più piccoli, che notoriamente non li utilizzano con troppo riguardo, una protezione (oltre alla pellicola installata sullo schermo) sarebbe sicuramente stata ben accetta.

Tolte queste due piccolezze, il tablet è in linea con altri dispositivi proposti a questo prezzo, con alcuni componenti che ci hanno decisamente convinto. Partiamo dallo schermo, una unità IPS da 11 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, ben definito quindi e luminoso al punto giusto, buono anche per guardarsi film e serie TV, grazie al supporto allo standard Widevine L1, che permette di fruire di contenuti in alta definizione su servizi di streaming quali Netflix, Disney+, Prime Video e simili.

Il chipset potrebbe sembrare limitato sulla carta, è uno Spreadtrum T606 con CPU octa-core, ma abbiamo già visto in passato su altri tablet come sia più che sufficiente per un uso normale, che non preclude l’impegno di qualche gioco non particolarmente impegnativo. Il chipset è affiancato da 6 GB di RAM, che possono salire fino a 16 GB utilizzando la memoria estesa (che impiega parte della ROM), e da 256 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di espanderla ulteriormente con microSD fino a 1 TB.

Il comparto fotografico è nella media, con un sensore posteriore da 13 megapixel, sufficiente per qualche scatto estemporaneo o per fotografare documenti, e un sensore frontale da 8 megapixel che permette di effettuare videochiamate di buona qualità. Su entrambi i lati corti del tablet sono presenti due speaker (per un totale quindi di quattro) che garantiscono un suono Hi-Res di buon livello. Mancano un po’ i bassi ma nel complesso è possibile gustarsi un buon film senza dover essere costretti a usare un paio di cuffie, anche se per una esperienza migliore un buon paio di cuffie wireless è consigliato.

Di buon livello anche la connettività che include, oltre al WiFi 802.11 ac dual band e al Bluetooth 5.0, anche il supporto alle reti 4G/LTE, così da potersi collegare e navigare anche in mobilità. Il carrellino delle SIM può ospitare due nanoSIM o una nanoSIM e una microSD, seguendo lo standard in uso nella maggior parte degli smartphone.

Ottima anche l’autonomia, grazie a una batteria da ben 8.580 mAh, che permette di raggiungere un paio di giorni di autonomia con un uso particolarmente intenso (almeno 8-9 ore di uso quotidiano), mente con un uso più moderato, attorno alle 3-4 ore al giorno, si raggiungono senza problemi i 4 giorni tra una ricarica e l’altra. Peccato solo che sia supportata una ricarica a 10 watt, il che implica tempi di ricarica lunghi, ma se effettuate l’operazione di notte non rappresenterà un problema.

Prestazioni convincenti

Nonostante un prezzo contenuto, che potrebbe far pensare a soluzioni economiche, questo DOOGEE T30S ci ha sorpreso in positivo, a partire da un design decisamente curato. È realizzato in metallo, con la sola eccezione della parte alta della cover posteriore, dove sono posizionate le antenne, per garantire una migliore ricezione. Lo spessore di appena 7,6 millimetri, unito al peso di 506 grammi, lo rende molto maneggevole e nonostante l’assenza di una cover protettiva, il tablet si tiene bene in mano e non ha la tendenza a scivolare.

Il chipset utilizzato, almeno sulla carta, non è certo un fulmine di guerra, eppure non abbiamo mai notato rallentamenti o lag, sia durante la visione di film sia durante l’utilizzo di videogiochi. Non aspettatevi ovviamente di poter utilizzare i titoli più complessi senza qualche problema, ma i giochi che abbiamo provato si sono mossi senza particolari problemi.

Anche l’esperienza di navigazione è sempre convincente e non abbiamo mai osservato surriscaldamenti eccessivi, nemmeno nella zona del processore. La connessione WiFi è decisamente stabile, così come quella Bluetooth, e anche la parte cellulare non ci ha mai dato problemi. La ricezione è in linea con quella di un buon smartphone, quindi potrete utilizzarlo senza problemi anche in vacanza o in viaggio. Buona anche la ricezione GPS, i satelliti vengono agganciati molto rapidamente e non abbiamo osservato perdite di segnale nel corso dei nostri numerosi test.

Multimedialità completa

Decisamente curata anche la parte multimediale, con lo schermo che, pur avendo una frequenza di refresh di “soli” 60 Hz, si difende sempre bene in ogni situazione, con la giusta luminosità, anche sotto la luce diretta del sole. I colori sono vividi al punto giusto, senza risultare troppo saturi e nelle impostazioni è possibile selezionare un diverso profilo colore qualora quello predefinito non fosse soddisfacente.

Gli speaker stereo garantiscono una buona immersività, anche se i bassi non sono il massimo. Si tratta comunque di una buona soluzione, sempre ragionando sul prezzo di vendita, decisamente superiore rispetto a modelli più costosi provati in passato. Il supporto a Widevine L1 garantisce la possibilità di riprodurre contenuti in alta definizione dai maggiori servizi di streaming. Lo abbiamo provato con Netflix, Disney+, Prime Video e Timvision e in tutti i casi non ci sono stati problemi, anche nella riproduzione di video in 4K.

Nel complesso dunque l’esperienza multimediale offerta è sempre ben godibile e non è necessario usare un paio di cuffie (che comunque garantiscono risultati migliori) per gustarsi un buon film o un video, anche musicale. Da segnalare la presa da 3,5 millimetri sul lato destro del tablet, per il collegamento di cuffie cablate, una opzione interessante per chi dispone di cuffie a filo di elevata qualità.

Considerazioni finali

Al netto della presenza di Android 13 e della mancanza di una cover protettiva, questo DOOGEE T30s ci ha convinto, soprattutto in virtù di un ottimo prezzo al pubblico. Le prestazioni sono convincenti, la parte multimediale è ben curata e lo schermo ha le giuste dimensioni per godersi anche un buon film. Ed è leggero e sottile, il che di certo non guasta.

Pro: sottile e leggero



schermo convincente



audio stereo



ottima autonomia Contro: solo Android 13



manca una cover nella confezione di vendita