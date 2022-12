Huawei Cloud è il servizio con cui Huawei propone agli utenti di smartphone e tablet Android, oltre che di altri dispositivi, la possibilità di accedere ad uno spazio d’archiviazione aggiuntivo in cloud con condizioni particolarmente agevolate e un risparmio netto rispetto a soluzioni concorrenti. Il servizio è multi-piattaforma e rientra, senza dubbio, tra i migliori servizi di cloud storage sul mercato.

Per trasferire i propri dati e la propria galleria di immagini e video sul cloud, in sicurezza, le proposte di Huawei Cloud possono rappresentare, quindi, una soluzione completa e affidabile. Passare dallo smartphone al PC e viceversa diventerà più semplice. Tramite il servizio, inoltre, è possibile sfruttare il backup dei propri dispositivi, sincronizzare i contatti e accedere a varie altre funzionalità.

C’è un altro elemento da sottolineare: la convenienza di Huawei Cloud. Il servizio di archiviazione in cloud di Huawei, infatti, propone diversi piani con la possibilità di accedere fino a 2 TB ad un costo particolarmente conveniente. Rispetto a Google Drive, ad esempio, è possibile risparmiare fino a oltre 17 euro all’anno. Vediamo, quindi, quali sono le caratteristiche di Huawei Cloud e i suoi punti di forza rispetto ad altri servizi analoghi.

Huawei Cloud: archiviazione e sincronizzazione multi-piattaforma

Tra le tante opzioni a disposizione nel mercato, Huawei Cloud ricopre sicuramente un ruolo di primo piano. Il servizio proposto da Huawei, infatti, ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze di chi cerca spazio d’archiviazione in cloud, per il backup sicuro e protetto di tutte le proprie informazioni e dei propri file.

Huawei Cloud offre tutte le funzionalità che ci si aspetta da un servizio cloud multi-piattaforma. C’è la possibilità di effettuare il backup di tutti i propri dati oltre che di gestire la Galleria di immagini e video direttamente in cloud. Si può sincronizzare gli scatti del proprio smartphone e salvarli in sicurezza nel cloud , con un sistema di compressione molto efficiente e che non riduce la qualità dei file

Per chi ha uno smartphone Huawei, inoltre, c’è una funzionalità in più da sfruttare. Si tratta di Trova dispositivo. Tale funzione consente, direttamente dal pannello di gestione di Huawei Cloud, di individuare con precisione la posizione dei dispositivi collegati al proprio Huawei ID.

L’app per Windows è un plus e semplifica la gestione da PC

Da notare, inoltre, che Huawei Cloud può contare su di un’ottima integrazione con Windows. A disposizione degli utenti, infatti, c’è un’apposita applicazione per PC Windows che consente di accedere al proprio spazio cloud in modo ancora più semplice, sincronizzando i dati tra lo smartphone e il PC senza alcun problema. L’app include tutte le funzionalità di gestione presenti anche su smartphone Android e può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale. È possibile accedere ai propri file anche via browser web, tramite cloud.huawei.com.

Il rapporto €/GB premia Huawei Cloud: più economico rispetto a Google Drive

Uno dei punti di forza di Huawei Cloud è rappresentato dal costo per GB di spazio in cloud a disposizione degli utenti. Per ogni account, infatti, sono disponibili 5 GB di spazio d’archiviazione gratis ma è facile (ed economico) moltiplicare i GB disponibili per utilizzare in modo ancora più completo le funzionalità di backup e sincronizzazione di Huawei Cloud.

Per gli utenti è possibile scegliere tra tre diversi piani:

Argento con 50 GB di spazio d’archiviazione a 0,99 euro al mese oppure a 5,34 euro per 6 mesi o ancora 9,50 euro per un anno

con di spazio d’archiviazione a 0,99 euro al mese oppure a 5,34 euro per 6 mesi o ancora Oro con 200 GB di spazio d’archiviazione a 2,99 euro al mese oppure 17,94 euro per 6 mesi o ancora a 26,91 euro all’anno

con di spazio d’archiviazione a 2,99 euro al mese oppure 17,94 euro per 6 mesi o ancora a Diamante con 2 TB di spazio d’archiviazione a 9,99 euro al mese oppure 59,94 euro per 6 mesi oppure 82,92 euro all’anno

Volendo mettere a confronto Huawei Cloud con Google Drive, è facile evidenziare il risparmio maggiore garantito dal servizio di Huawei per chi sceglie il piano annuale. In particolare, per 200 GB di spazio in cloud, infatti, Huawei Cloud prevede una spesa di 26,91 euro contro i 29,99 euro richiesti da Google Drive.

Il risparmio si amplifica scegliendo il piano da 2 TB. In questo caso, infatti, Google richiede 99,99 euro all’anno mentre con Huawei Cloud ne bastano 82,92 euro all’anno. Grazie alla possibilità di puntare sul piano annuale, quindi, il servizio di Huwei può garantire un risparmio significativo (fino a oltre 17 euro all’anno a parità di spazio in cloud) garantendo un ulteriore vantaggio per gli utenti che hanno la necessità di gestire tanti file in cloud e che, quindi, non possono rinunciare a uno spazio d’archiviazione elevato.

Non vi resta che andare sul sito Huawei Cloud, registrarvi se non lo avete già fatto, e iniziare a sfruttarlo per salvare i vostri dati.