Xiaomi, al pari di praticamente ogni altro brand in circolazione, integra nella fotocamera dei propri dispositivi una funzione Filigrana che — in parole povere — marchia le foto con il nome dello smartphone che le ha scattate. Dal momento che anch’essi fanno uso della MIUI, lo stesso discorso è valido anche per tutti i dispositivi Redmi e POCO (che pure di recente ha manifestato la volontà di crearne una versione alleggerita per gli smartphone meno prestanti).

Su tutti i dispositivi dotati della MIUI, inoltre, la funzione Filigrana si arricchisce di ulteriori possibilità: il produttore prevede, infatti, l’opzione per far comparire nello scatto anche data e ora dello stesso e si spinge persino a consentire agli utenti di personalizzare la filigrana.

Se qualche utente potrebbe gradire l’aggiunta di tali informazioni — e di eventuali personalizzazioni, come una sorta di firma (le possibilità sono troppo limitate per parlare di veri e propri watermark) —, questa rapida guida si rivolge a tutti coloro che invece preferiscono mantenere le proprie foto pulite e libere da qualsivoglia scritta.

Dal momento che sui dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO è prevista sia la possibilità di disattivare a priori la Filigrana che quella di rimuoverla post-scatto, la seguente guida verrà articolata in due parti. Vediamo quindi come rimuovere il watermark, la scritta in questo caso, dalle foto degli smartphone di Xiaomi.

Come disattivare la Filigrana su dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO

Iniziamo a vedere come disattivare la Filigrana prima ancora di scattare foto, cosicché le scritte non compaiano affatto. Ecco i pochi e semplici passaggi da seguire:

Aprire l’applicazione Fotocamera. Cliccare sul tasto menu nell’angolo in alto a destra (quello con le tre linee orizzontali). Selezionare la voce Impostazioni. In Impostazioni fotocamera, selezionare Filigrana. Nel sottomenu Filigrana, disattivare i due toggle presenti (“Aggiungi data e ora alle foto” e “Filigrana dispositivo“).

Qualora, invece, vogliate attivare la filigrana e/o le informazioni su data e ora, seguite lo stesso percorso e attivate il toggle desiderato (una volta attivata la voce “Filigrana dispositivo“, potete entrare nel sottomenu “Personalizza filigrana” e inserire un testo a vostra scelta, emoji comprese).

Gli screenshot seguenti mostrano tutti i passaggi occorrenti.

Come rimuovere la scritta dalle foto già scattate su Xiaomi, Redmi, POCO

Perfetto, abbiamo disattivato la funzione Filigrana della fotocamera della MIUI e d’ora in avanti nei vostri scatti non compariranno più quelle antiestetiche scritte, passiamo ora al secondo scenario. Mettiamo il caso che abbiate già scattato delle foto con la filigrana attiva e che, non apprezzandola, desideriate rimuoverla.

La soluzione più radicale potrebbe essere quella di cancellare la foto, disattivare la filigrana e poi scattarne una nuova. Questo potrebbe andare bene per una foto appena scattata, tuttavia non è sempre questo il caso. In alternativa, potreste sempre ritagliare la foto in maniera tale da escludere le scritte dal ritaglio.

Per fortuna nessuna di queste soluzioni è davvero necessaria, perché è direttamente la MIUI ad offrire a tutti gli utenti Xiaomi, Redmi e POCO un rimedio più semplice e più efficace. Non dovete fare altro che seguire i pochi semplici passaggi riportati di seguito:

Aprire l’applicazione Galleria. Una volta individuata, aprire la foto che si intende modificare. Cliccare sul tasto Modifica (è la seconda icona partendo da sinistra, il quadrato con la matita). Selezionare la scritta che si intende rimuovere (la scritta selezionata è distinguibile dal rettangolo tratteggiato che la comprende). Selezionare la voce Rimuovi filigrana posta in alto al centro (tra Annulla e Salva). Infine, selezionare Salva.

Nei seguenti screenshot potete vedere un esempio di scatto effettuato con attive sia la filigrana che la scritta con data e ora della foto, i passaggi da seguire per rimuoverle e il risultato finale, con la foto (è una super-macro) libera da inutili scritte.

E voi, preferite attivare o disattivare la filigrana? Vi piace o non vi piace la scritta nelle foto del vostro smartphone di Xiaomi? Ditecelo nei commenti.

