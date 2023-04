Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il Google I/O l’annuale appuntamento dedicato agli sviluppatori che BigG organizza nel campus di Mountain View. Oltre ai consueti focus orientati al codice di app, sistemi operativi e intelligenze artificiali, nei più recenti incontri quelli di Google hanno colto l’occasione per presentare o spoilerare anche diverse novità hardware.

Nel 2021 per esempio erano stati mostrati i Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, oltre ad un primo assaggio di Pixel Tablet e Pixel Watch, è lecito quindi aspettarsi almeno un primo sguardo su Pixel 8 e Pixel 8 Pro, che vanno ad aggiungersi ai più che probabili lanci di Google Pixel 7a e Google Pixel Fold.

Il punto della situazione

I cambiamenti principali per punti

Facciamo un piccolo riassunto di quel che sappiamo su Pixel 8 e 8 Pro ad oggi, sulle nostre pagine dedicate potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie.

Design

I leak sul design parlano chiaro, il linguaggio stilistico dei Pixel 8 e 8 Pro rimarrà grossomodo quello della generazione precedente, che a sua volta si ispira a quello dei Pixel di sesta generazione. Una scelta che riteniamo saggia per dare continuità e riconoscibilità ad una serie che sta incontrando sempre maggiore successo. Posteriormente rimane dunque la camera bar che dovrebbe però vedere qualcosa di diverso sul modello più grande, con i tre obiettivi fotografici distribuiti uniformemente sulla larghezza.

Una piccola revisione riguarda gli angoli, che saranno ancor più arrotondati e porteranno a risoluzioni del display leggermente inferiori, oltre che ad una diagonale di 6,2″ anziché 6,3″ su Pixel 8, che risulterà quindi leggermente più compatto del predecessore. Sempre Pixel 8 pare possa avere il telaio in allumino con finitura lucida invece che opaca.

Display

Gli ultimi rumor parlano di una risoluzione che si abbassa, probabilmente per effetto del maggior raggio di curvatura degli angoli, rimarrà invece la fotocamera frontale all’interno di un foro, mentre una novità potrebbe riguardare il lettore di impronte digitali, che sarebbe ad ultrasuoni anziché ottico sui due dispositivi. Ci aspettiamo un bel salto di qualità su questo componente che aveva lasciato qualche dubbio di troppo sulla generazione 7.

SoC

E’ ormai data per certa l’adozione del nuovo Tensor G3, nuova generazione del SoC progettato in casa da Google e realizzato nelle fonderie Samsung. Sappiamo che il modem sarà l’Exynos 5300 capace di arrivare a 10 Gigabit per secondo in download, ma soprattutto che il processo produttivo del nuovo chip sarà a 3 nm, concretizzando quindi un notevole salto tecnologico dal Tensor G2.

Fotocamere

Lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha esaminato l’app Camera Go scovando nel codice i riferimenti al supporto per l’HDR sfalsato (staggered HDR) per dispositivi chiamati “Husky” e “Shiba” che con ogni probabilità sono Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Il prossimo anno Google Pixel 8 potrebbe quindi essere dotato di supporto HDR sfalsato, il che implicherebbe anche l’introduzione di una nuova fotocamera principale, poiché il sensore Samsung GN1 da 50 MP attualmente disponibile su Google Pixel 7 e Pixel 6 non supporta questa funzionalità a livello hardware. Il primo candidato potrebbe essere il Samsung Isocell GN2 da 50 MP.

In tutto il resto non dovremmo assistere a grossi cambiamenti, con Pixel 8 Pro destinato a mantenere le 3 fotocamere, mentre Pixel 8 con ultrawide + standard. Continuità poi su audio stereo e impermeabilità, per due smartphone che si preannunciano come un’ulteriore rifinitura di un progetto nato sotto una buona stella. Ci aspettiamo ottime cose dal Tensor G3 anche in termini di consumi e se anche lo schermo dovesse salire di qualità allora i due nuovi gioiellini di Google potrebbero diventare davvero difficili da battere.

Non ci resta che attendere il Google I/O, il countdown è già iniziato!