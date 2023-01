Le app yoga per Android sono delle applicazioni per smartphone o tablet che offrono lezioni di yoga online. Solitamente includono una serie di video o audio guida che illustrano le tecniche e le posizioni yoga, note anche come asana. Inoltre, alcune, offrono anche funzionalità come programmi di allenamento personalizzati, tracciamento del progresso e consigli di esperti.

In questo articolo vogliamo esaminare insieme quali sono le migliori app yoga per Android, quelle più affidabili e più complete per aiutare esperti e soprattutto i principianti nell’esecuzione delle posizioni yoga.

Perché e quando usare app per praticare yoga

Le applicazioni possono essere una risorsa molto utile per chi vuole praticare yoga a casa propria, in modo comodo e senza dover seguire orari prestabiliti. Inoltre spesso offrono una vasta scelta di lezioni, per cui è possibile scegliere quella più adatta alle proprie esigenze in base al livello di difficoltà, alla durata o allo stile di yoga che si preferisce.

Le migliori app di yoga gratis possono essere particolarmente utili per chi non ha il tempo o la possibilità di andare in una palestra o in una scuola, o per chi vuole avere una maggiore flessibilità nella propria routine di allenamento. Inoltre, le app di yoga possono essere una buona opzione per chi è alle prime armi con questa pratica, poiché spesso forniscono istruzioni dettagliate e dimostrazioni video che possono essere molto utili per imparare le tecniche corrette.

Tuttavia, è importante sottolineare che praticare yoga attraverso un’app non è sostitutivo di un insegnante di yoga in carne e ossa, soprattutto per i principianti o per chi ha bisogno di aiuto o di una correzione delle tecniche. Inoltre, è sempre consigliabile parlare con un medico o con un professionista del benessere prima di iniziare una nuova routine di esercizio fisico.

Le 5 migliori app yoga per Android

Identificare quali siano in assoluto le migliori applicazioni per lo yoga non è sicuramente semplice. Ognuna ha le proprie peculiarità, i propri servizi specifici e le differenze anche nei contenuti gratuiti o a pagamento. Qui di seguito ne abbiamo analizzate 5 che possiamo ritenere in generale valide per la crescita di uno yogi principiante e per l’assistenza ad uno esperto.

Tutte le applicazioni che troverai di seguito puoi trovarle gratuitamente sul tuo Play Store, tuttavia alcune di queste potrebbero richiedere la sottoscrizione di un abbonamento mensile o comunque dei pagamenti per poter accedere a tutti i contenuti.

Asana Rebel

Asana Rebel è un’applicazione di fitness basata sulla pratica dello yoga. La sua funzione principale è quella di fornire allenamenti personalizzati in base alle preferenze dell’utente e al loro livello di fitness.

L’applicazione include anche una serie di altre caratteristiche, come la possibilità di creare obiettivi personalizzati, di tenere traccia del proprio progresso e di accedere a una libreria di lezioni yoga preregistrate. Sebbene sia gratuita da scaricare, per accedere a tutti i contenuti presenti è necessario effettuare un abbonamento però del tutto facoltativo e non obbligatorio.

In generale, le recensioni degli utenti sono positive, con molti che lodano l’applicazione per la sua varietà di allenamenti e per la sua facilità d’uso. Tuttavia, alcune persone potrebbero trovare il costo dell’abbonamento mensile un po’ elevato per le proprie tasche.

Gaia: Streaming Consciousness

Passiamo ora ad un’applicazione per lo yoga che è un’esperienza a tutto tondo, ovvero Gaia. Questa app si pone come tua nuova guida attraverso il mondo dello yoga, ma non solo. Gaia è infatti una delle principali piattaforme di streaming per i migliori insegnanti di meditazione, yoga, trasformazione personale e molto altro ancora.

Gaia ti permette infatti di approfondire ed esplorare tutto questo mondo a 360 gradi, senza trascurare ovviamente l’esercizio degli asana e delle varie posizioni dello yoga. Questa applicazione è infatti pensata per coloro che cercano un’esperienza più completa, in puro stile olistico, che abbracci tutti gli aspetti della vita: dall’esercizio fisico, all’istruzione personale, fino al semplice intrattenimento quotidiano.

Track Yoga

Tra le migliori app yoga per principianti sicuramente non potevamo non includere Track Yoga, anch’esso programma gratuito che potrai scaricare in pochissimi click direttamente dal tuo Play Store. Nella sua descrizione è infatti lo stesso team di sviluppo a incitare a usare l’app invece di spendere tantissimi soldi per maestri o palestre. Ovviamente ricordati che un’applicazione, per quanto buona e sviluppata possa essere, non potrà mai sostituire la sapienza e l’aiuto pratico che può darti uno yogi professionista.

Su Track Yoga, una app per yoga a casa, potrai trovare tanti piani di allenamento diversi e pensati per esigenze diverse. Se ad esempio il tuo obiettivo è quello di perdere peso, potresti avere un programma di posizioni yoga estremamente diverso da quello di chi cerca solo un modo per rilassarsi, oppure per migliorare la propria elasticità.

Daily Yoga

Con oltre dieci milioni di download tra le migliori app Android per fare yoga non poteva che esserci anche Daily Yoga. Questo programma potrai scaricarlo gratuitamente dal tuo store, senza alcun costo, tuttavia all’interno potrai trovare dei corsi gratuiti e altri a pagamento. Potrai infatti navigare tra i vari contenuti grazie ad alcuni filtri che ti aiutano a trovare quello che preferisci.

Inoltre l’applicazione per yoga gratis ti permette di scegliere i tuoi obiettivi da raggiungere, impostare delle sfide settimanali e scegliere il livello di difficoltà per il tuo esercizio quotidiano.

Down Dog Yoga

Chiudiamo il cerchio sulle migliori app yoga per Android con Down Dog. Anche questa applicazione è assolutamente gratuita che ti permette di allenarti senza spendere un euro. Inoltre l’app è molto cresciuta nel tempo, seguendo anche il parere degli utenti, lo confermano le recensioni assolutamente positive che le danno un voto di 4,9 su 5, praticamente la perfezione.

Più nel dettaglio con Down Dog, nome che riprende quello della posizione del cane a testa in giù, potrai monitorare i tuoi progressi, impostare il tuo livello di difficoltà e farti guidare passo dopo passo da una voce guida.

