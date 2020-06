Come suggerisce il nome l’app Pixel Themes è stata confezionata da Google per permettere a coloro che possiedono un Google Pixel con Android 10 di personalizzare l’interfaccia utente, intervenendo sulle icone, sui caratteri e altri parametri. L’app non è destinata ad altri smartphone, ma in determinati casi può essere attivata comunque.

Armeggiando con il suo Sony Xperia 1 II lo sviluppatore di XDA niaboc79 ha scoperto l’esistenza di overlay che permettono di ottenere delle modifiche simili a quelle dell’app Pixel Themes. Per farlo naturalmente è necessario impartire qualche comando tramite ADB.

Innanzitutto è necessario accedere alle Opzioni sviluppatore per attivare il Debug USB, connettere poi il Sony Xperia ad un computer, Windows o Mac, e agire tramite Android Debug Bridge (ADB) per impartire i comandi. La scoperta dovrebbe essere spendibile anche sui Sony Xperia meno recenti che siano stati aggiornati ad Android 10 dall’azienda di Minato, quindi Sony Xperia 1, Sony Xperia 5, Sony Xperia XZ2/XZ3 e Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus.

