Realme è un brand giovane nato nel maggio del 2018 dalla costola di OPPO ed è diventato un marchio indipendente un anno dopo.

La società ha da poco pubblicato un teaser che mette in evidenza il traguardo di oltre 35 milioni di utenti in tutto il mondo raggiunto in soli due anni e si prepara per festeggiare il suo anniversario lanciando 8 nuovi prodotti il ​​25 maggio.

Secondo voci e teaser, Realme annuncerà il suo primo smartphone da gaming soprannominato “Blade Runner” il 25 maggio, inoltre si vocifera che il brand svelerà anche altri prodotti come smart TV, smartwatch e altro.

Lancio di Realme Watch in India

Realme ha pubblicato un nuovo video della durata di sette secondi che mostra uno scorcio di Realme Watch, tuttavia il brand potrebbe svelare più prodotti insieme al suo primo smartwatch.

Realme ha programmato un evento in Cina il 25 maggio per presentare 8 nuovi prodotti tra cui smartphone, auricolari TWS, smartphone e altro ancora, quindi possiamo aspettarci che la società lancerà questi prodotti e Realme Watch a breve in India, anche se la data di lancio non è ancora stata rivelata.

Un precedente leak ha svelato caratteristiche e design di Realme Watch, suggerendo che il primo smartwatch dell’azienda presenta una scocca di forma quadrata con angoli arrotondati che ospita un display touchscreen LCD TFT da 1,4 pollici con una risoluzione di 320×320 pixel.

