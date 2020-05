Debuttano ufficialmente e concretamente oggi sul mercato italiano OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite, gli interessanti fratelli minori del flagship OPPO Find X2 Pro annunciati per l’Italia lo scorso 20 aprile e subito oggetto di tante attenzioni.

A dirla tutta, a partire da oggi i due smartphone possono già essere acquistati, tuttavia le spedizioni prenderanno il via tra due giorni, il 22 maggio 2020, come da programma.

OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite: dove acquistarli

Prima di passare ai link per acquistare subito OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite è bene fare un passo indietro e ricordarvi della promozione attivata dal produttore cinese e rivolta a tutti coloro che completeranno l’acquisto entro il 24 maggio. Gli omaggi previsti da OPPO per i primi acquirenti sono delle cuffie Bluetooth OPPO Enco e uno speaker Bluetooth. Per maggiori dettagli e le istruzioni da seguire, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Vediamo ora dove acquistare subito OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite. Al momento i due smartphone risultano acquistabili su Amazon – venduti e spediti da Amazon –, anche se ovviamente si tratta di pre-ordini, perché la disponibilità è prevista dal 22 maggio. Ecco i link per l’acquisto:

OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite: link utili

A rendere interessanti questi due modelli di fascia media e medio-alta di OPPO è certamente una scheda tecnica in entrambi i casi completa e comprensiva anche del supporto al 5G, grazie al modem X52 montato sul chipset Qualcomm Snapdragon 765.

Tra i due, OPPO Find X2 Neo è quello meglio equipaggiato e più costoso e quindi anche quello che strizza l’occhio a chi non vuole o non può sborsare le cifre necessarie per i flagship. Per la dotazione tecnica completa e per tutte le ultime notizie relative ai due terminali, vi rimandiamo alle nostre pagine dedicate:

