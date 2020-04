Torna l’offerta del giorno sullo store ufficiale mi.com in cui quest’oggi 27 aprile 2020 sarà possibile acquistare due smartphone Redmi ad un prezzo decisamente interessante. Stiamo parlando di Redmi Note 8T (4 GB + 64 GB) e Redmi Note 8 Pro (6 GB + 64 GB), entrambi dispositivi con un rapporto qualità/prezzo molto valido.

Offerta del giorno per Redmi Note 8T e Redmi Note 8 Pro

L’offerta del giorno sugli smartphone Redmi verrà avviata in due fasce orarie differenti, perciò prestate attenzione a quando inizierà quella di vostro interesse per non farvi scappare un’occasione d’oro. Redmi Note 8T (4 GB + 64 GB) andrà in offerta dalle 19:30 alle 21:30, mentre Redmi Note 8 Pro (6 GB + 64 GB) andrà in offerta dalle 22:00 alle 23:59.

Il primo verrà proposto al prezzo di 169,90 euro invece di 229,90 euro, quindi con 60 euro di risparmio; il secondo, invece, verrà proposto al prezzo di 199,90 euro invece di 259,90 euro, sempre con 60 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino.

Redmi Note 8T monta un pannello Full HD+ da 6,3 pollici con Snapdragon 665 e quattro fotocamere posteriori; Redmi Note 8 Pro ha un pannello da 6,53 pollici a risoluzione Full HDè con processore MediaTek Helio G90T.

Attenzione: entrambi gli smartphone saranno in offerta in quantità limitate, pertanto impostate un promemoria qualche minuto prima in modo da essere fra i primi a poter acquistare uno dei due smartphone risparmiando sul prezzo ufficiale di listino.

Clicca qui per accedere all’offerta