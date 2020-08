Siamo entrati nel pieno dei festeggiamenti per il decimo compleanno di Xiaomi e il vulcanico produttore cinese non poteva di certo lasciarsi sfuggire quest’occasione per lanciare una nuova ondata di offerte sul proprio Mi Store, con specifico riferimento allo store online.

Xiaomi ha festeggiato degnamente il proprio decimo anniversario con una tripletta di altissimo livello nella giornata di ieri: Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra e la prima TV trasparente, con tante altre chicche di contorno.

Naturalmente il produttore cinese non è solito accontentarsi e, per fare le cose in grande, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale: sullo store online ufficiale mi.com è partito il “10° anniversario Xiaomi“, che durerà da oggi 12 agosto al 16 agosto 2020. Senza ulteriori indugi passiamo alle offerte previste.

Offerte “10° anniversario Xiaomi” (12 – 16 agosto 2020)

Detto della durata della promozione e prima di entrare nel merito delle singole offerte, mettiamo subito in evidenza la possibilità di sconto ulteriore prevista da Xiaomi:

10€ di sconto su una spesa minima di 100€

su una spesa minima di 20€ di sconto su una spesa minima di 200€

su una spesa minima di 30€ di sconto su una spesa minima di 300€

Le offerte si articolano poi in bundle, aste al ribasso, “Più mi piace, più sconti” (con protagonista Redmi Note 8 Pro), Mi Point raddoppiati su alcuni prodotti e 5 euro di sconto extra per i nuovi clienti. Ecco alcuni esempi:

Accanto agli smartphone a marchio Xiaomi e Redmi trovano posto anche numerosi prodotti “Ecosystem” del brand cinese, come ad esempio:

Non siete ancora sazi? Bene, perché non lo è neppure Xiaomi: a tutte queste offerte – e quelle elencate non sono neppure tutte –, si affiancano pure le immancabili offerte del giorno.

Per oggi, 12 agosto 2020, abbiamo in corso Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic a 20,99 euro e in arrivo (ore 22-23.59) Redmi Note 8T 4-128 GB a 179,90 euro. Tenetevi pronti poi per domani, 13 agosto:

Ore 8-10 – Xiaomi Mi Note 10 6-128 GB a 379,90 euro

Ore 15-17 – Xiaomi Luggage Classic 20″ a 59,99 euro

Ore 19-21 – Redmi Note 8T 4-128 GB a 179,90 euro

Tutte le offerte del decimo anniversario di Xiaomi sono disponibili sullo store online ufficiale della casa cinese al link sottostante:

