Parte oggi, 11 giugno 2020, e proseguirà fino al prossimo 16 giugno la nuova campagna promozionale di TIM – uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile –, che si intitola “Riparti alla Grande” ed è incentrata sull’offerta TIM Steel New.

TIM Steel New: cosa comprende e chi può attivarla

Mettiamo subito in chiaro un dettaglio fondamentale: la campagna promozionale messa in atto da TIM tramite i classici SMS informativi è rivolta agli ex clienti TIM che avessero lasciato il consenso commerciale. Questo vuol dire che TIM Steel New si presenta formalmente come un’offerta di tipo winback.

Il messaggio in arrivo ai clienti selezionati (che vedete anche nello screenshot qui sotto), recita testualmente: «Riparti alla Grande! Passa a TIM con 50GIGA e MINUTI ILLIMITATI a 7,99E/mese. Costo SIM e Attivazione 13E. Vieni nei negozi TIM entro il 16/06 per attivare l’offerta. Ulteriori info e costi on.tim.it/dettagli».

Dunque, TIM Steel New comprende un bundle formato da minuti illimitati verso i numeri nazionali di telefonia fissa e mobile e 50 GB di traffico dati in 4G (fino a 150 Mbps in download) al prezzo di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo (ovviamente non manca la possibilità di attivare la Ricarica Automatica).

Inclusi nel costo mensile dell’offerta ci sono anche i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra di TIM e il piano base Tim Base e Chat, che di listino costano rispettivamente 1,59 euro al mese e 2 euro al mese.

I clienti interessati a tornare in TIM attivando quest’offerta possono farlo recandosi in un punto vendita entro il 16 giugno. Ai fini dell’attivazione, è prevista una spesa iniziale di 13 euro, di cui 3 euro per l’attivazione e 10 euro per la nuova SIM ricaricabile TIM.

Avete ricevuto anche voi la proposta di tornare in TIM con l’offerta TIM Steel New? Avete deciso di accettare? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

