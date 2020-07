Fastweb, noto player nazionale di telefonia fissa e mobile che in campo mobile è un operatore virtuale (MVNO), sta preparando un super regalo per l’estate per quasi un milione di clienti: 50 GB di traffico dati gratis.

Fastweb regala 50 GB ad agosto: a chi spettano

Entrando nel merito di questa interessante iniziativa promozionale che Fastweb si appresta a lanciare, ci sono diversi punti da chiarire.

Prima di tutto, va detto che l’iniziativa prenderà ufficialmente il via domani, 1 agosto 2020, e andrà avanti per tutto il mese di agosto (scadenza fissata al 31 agosto, al netto di eventuali proroghe).

Per quanto riguarda i clienti destinatari di questo succulento regalo, sono in totale circa un milione e si tratta di tutti coloro i quali abbiano attiva sia un’offerta di rete fissa che una di rete mobile (a proposito, avete letto del passaggio da rete TIM a WINDTRE?), dunque in convergenza. Insomma, Fastweb ha deciso di premiare i propri clienti più fedeli e l’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma LiveFAST.

Arrivando al regalo vero e proprio, Fastweb offrirà gratuitamente ai clienti compatibili ben 50 GB di traffico dati, che si aggiungono a quelli dell’offerta già attiva. È bene precisare che questi 50 GB in regalo avranno priorità di consumo rispetto a quelli del bundle abituale del cliente.

I consumi potranno essere tenuti sotto controllo tramite l’Area Clienti del sito Fastweb e l’app MyFastweb. In caso di esaurimento, il cliente riprenderà a consumare i GB della propria offerta.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione della promozione, i clienti interessati non dovranno fare assolutamente nulla: sarà direttamente Fastweb ad informarli tramite un apposito SMS dell’avvenuta attivazione del regalo. Salvo il caso di esaurimento anticipato dei 50 GB, la disattivazione della promozione avverrà in modo automatico alla scadenza.

Siete clienti Fastweb di rete fissa e mobile? Preparatevi a ricevere il regalo dell’estate.