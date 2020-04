Google sta portando avanti dei nuovi test che coinvolgono l’applicazione di YouTube per dispositivi Android e, nello specifico, il posizionamento della sezione commenti.

Nel corso degli ultimi mesi Google ha introdotto alcune novità nell’interfaccia dell’app di YouTube per Android. Si pensi, ad esempio, ai test relativi all’anteprima dei canali nella sezione commenti o, più di recente, al nuovo tab Esplora – per aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti –, senza dimenticare la possibilità di filtrare rapidamente i video per canale nel tab delle Iscrizioni.

Prese singolarmente, non si tratta di novità rivoluzionarie, tuttavia, considerandole nel complesso, sono tutti piccoli o grandi accorgimenti in grado di modificare significativamente l’esperienza d’uso di YouTube per Android.

YouTube per Android: la sezione commenti si prepara a spostarsi

In questo discorso si inserisce anche la novità di cui parliamo oggi: su YouTube per Android sono partiti i test per un altro cambiamento nella UI, riguardante la posizione della sezione commenti.

Allo stato attuale siamo abituati a trovare i commenti al video dopo la sezione contenente i video suggeriti. Se siete tra quegli utenti a cui piace spulciare un po’ i commenti mentre il video è in riproduzione, ammetterete che il posizionamento attuale non è affatto comodo, visto che bisogna prima superare tutti i suggerimenti.

Sembra che in YouTube siano arrivati alla stessa conclusione, lo dimostrano i test in atto che nell’app per Android prevedono lo spostamento della sezione commenti subito sotto al video. Invece di essere mostrata in tutta la sua estensione, la sezione commenti viene ridotta, tuttavia è molto più facile da raggiungere e basta un tap per espanderla.

Previous Next Fullscreen

Alcuni utenti hanno scovato la novità nella versione 15.14.33 di YouTube per Android e anche su Twitter le segnalazioni non mancano. Purtroppo il test non sembra al momento particolarmente esteso e tanti utenti ancora non possono mettere alla prova la comodità di questa nuova soluzione.

Avete notato il nuovo posizionamento della sezione commenti nell’app di YouTube per Android? Ditecelo nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

Potrebbe interessarti: Tre mesi di prova di Google Stadia Pro offerti ad alcuni utenti YouTube Premium