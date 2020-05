In occasione del lancio di MIUI 12 e di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, Xiaomi ha introdotto alcune funzioni per la propria app fotocamera. Tra queste segnaliamo Magic Clone, che permette di creare immagini con lo stesso soggetto clonato più volte.

Dopo gli ultimi test interni la nuova funzione è ora in fase di rilascio sugli smartphone Xiaomi per i quali è disponibile MIUI 12 China, attualmente in face di Closed Beta, riservata quindi a un numero ristretto di utenti. Per accedere a Magic Clone e sufficiente selezionare More tra le modalità della fotocamera e quindi premere sull’icona Clone.

Al momento la funzione può essere utilizzata solo con volti umani, oppure oggetti che sembrano dei volti umani. Dovrete avere uno sfondo fisso ed evitare che il soggetto si muova troppo velocemente, per evitare immagini sfuocate. Gli scatti multipli vanno effettuati manualmente ed è consigliabile ricorrere a un gimbal o a un treppiede per mantenere lo smartphone il più stabile possibile.

Non è ancora chiaro se la funzione sarà rilasciata solo su MIUI 12 o se arriverà anche sui dispositivi con MIUI 11, come nel caso di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, il solo ad averla di serie. Allo stesso modo non ci sono dettagli relativi alla versione internazionale ma è più che probabile che a breve inizino i test anche nella beta globale.