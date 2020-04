Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9 riceveranno la One UI 2.1? Il dibattito è acceso ormai da settimane, e le ultime sembrano proprio suggerire che le cose si risolveranno nel migliore dei modi: andiamo a scoprire infatti le parole di un moderatore del forum ufficiale.

One UI 2.1 in sviluppo per Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9?

Nonostante quanto avvenuto a fine marzo, quando all’interno dell’app Samsung Members è stata inviata una notifica ai possessori degli smartphone che di fatto lasciava poche speranze, sembra che le cose stiano per volgere al meglio. Dopo un po’ di tira e molla, qualche giorno fa abbiamo avuto modo di scoprire, senza dargli troppo peso, le parole di un operatore dell’assistenza indiana, secondo il quale la One UI 2.1 sarebbe stata rilasciata nelle prossime settimane per Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9.

Ora però arrivano nuove conferme: in base a quanto sostenuto da un moderatore sulla community ufficiale Samsung, la One UI 2.1 è in fase di sviluppo per i tre smartphone Android e saranno presto rilasciate versioni di test. Del resto la nuova interfaccia dei Samsung Galaxy S20 è arrivata a bordo di Samsung Galaxy Note 10 Lite, che monta lo stesso Exynos 9810 di Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9.

Insomma, ulteriori speranze si accendono per i possessori di Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9, che ora vedono davvero la One UI 2.1 avvicinarsi. Continuate a seguirci, perché la vicenda non si esaurisce sicuramente qui.

