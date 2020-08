Qualche settimana fa discutevamo del probabile inizio della fase di test interno di Android 11 per la gamma Samsung Galaxy S20, ed in queste ore un nuovo risultato benchmark punta l’attenzione sul modello Samsung Galaxy S20+ munito proprio di Android 11.

Al via il test di Android 11 su Galaxy S20+

L’arrivo di questi primi risultati è in linea con l’arrivo della prima scia di indizi relativi al programma beta di Android 10 per Samsung Galaxy S10 di un anno fa, quindi non dovrebbe destare alcuna sorpresa il fatto che il colosso sud coreano stia testando attivamente la nuova major release di Android.

Purtroppo il punteggio relativo al benchmark di Samsung Galaxy S20+ con Android 11 non ci dà molte informazioni per quanto riguarda l’arrivo dell’update per l’attuale gamma di smartphone Android di Samsung. Considerando quanto avvenuto con Android 10 è molto probabile che l’azienda abbia intenzione di avviare il programma di open beta durante il Q3/Q4 2020 con il lancio della build finale di Android 11 durante la holiday season.

Android 11 per i terminali Samsung dovrebbe inoltre montare la versione 3.0 della One UI, di cui ancora oggi si sa davvero poco ma di cui inevitabilmente inizieremo a parlare non appena verranno pubblicati i primi leak circa l’aggiornamento ad Android 11 per gli smartphone Samsung.

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy S20+