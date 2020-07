Torniamo ancora una volta a parlare della componente fotografica di Samsung Galaxy S20 Fan Edition dopo avervi svelato la probabile presenza di una batteria di tutto rispetto.

S20 Fan Edition con stesso sensore di S20

Secondo le ultime informazioni condivise in queste ore da @universeice su Twitter, pare che Samsung abbia deciso di non utilizzare il sensore ISOCELL GN1 da 50 MP per questo terminale. Al suo posto avrebbe invece scelto il sensore Sony IMX555 che, se ricordate, è lo stesso integrato all’interno di Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+.

Questo sensore ha una risoluzione di 12 MP, autofocus dual pixel e pixel da 1.8 µm. Pare che il colosso sud coreano hanno deciso di accompagnare il sensore con la tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), a cui dovrebbero fare da coro anche un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore telescopico da 8 MP con zoom ottimo 3x.

SoC Exynos per S20 Ultra e S21

Parlando invece dei successori della gamma Samsung Galaxy S20, un nuovo tweet di @mauriqhd indica quella che dovrebbe essere la lineup di processori scelti per i modelli per il mercato europeo e quindi anche italiano. Secondo le informazioni che gli sono state condivise, pare che Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe essere lanciato con un inedito Exynos 1000. Questo sarebbe realizzato con processo produttivo a 5 nm, il che dovrebbe offrire all’azienda buone prestazioni soprattutto rispetto alla controparte Qualcomm.

Di contro, il modello Samsung Galaxy S21 dovrebbe invece puntare a processori Exynos 991 o 992, inviando così al dimenticatoio i rumor che davano Samsung intenzionata ad utilizzare ancora il processore Exynos 990 anche per la nuova generazione di smartphone di fascia alta. Questa idea farebbe riferimento alla volontà di offrire i device ad un prezzo più basso per via della presenza di un processore “vecchio”, il che avrebbe però posto importanti quesiti circa la scarsa probabilità che gli utenti siano disposti ad acquistare un nuovo smartphone munito però di SoC vecchio di 1 anno.

Purtroppo non si hanno notizie circa il processore atteso per Samsung Galaxy S21+, ma contiamo di scoprire ulteriori novità nel corso dei prossimi mesi.

In copertina Samsung Galaxy S20+