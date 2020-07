Mentre Samsung affina gli ultimi preparativi al lancio della gamma Samsung Galaxy Note 20 attesa per il prossimo 5 agosto durante l’evento Unpacked, torniamo nuovamente a parlare di Samsung Galaxy S20 Fan Edition per via di alcuni rumor che ci permettono di farci un’idea sulla capacità della batteria e sulle eventuali colorazioni che possiamo attenderci per il nuovo smartphone di Samsung.

Batteria da 4500 mAh e tante colorazioni

Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe arrivare in due varianti: una provvista di connettività 4G ed etichettata con il codice prodotto SM-G780, e una munita di connettività 5G etichettata invece con il codice prodotto SM-G781. La batteria di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, indicata con il model number EB-BG781ABY, dovrebbe avere una capacità stimata di 4370 mAh. Essa rappresenta lo stesso livello di capacità stimata dal modulo presente su Samsung Galaxy S20+, cosa che dovrebbe portarci a dedurre che la batteria di Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe avere una capacità pari a 4500 mAh.

Passando invece alle probabili colorazioni dello smartphone per il mercato europeo, sembra che Samsung abbia intenzione di proporlo in quattro varianti cromatiche: rosso, bianco, verde e arancione. Non sono ancora noti i nomi commerciali scelti per queste colorazioni, ma diversi rumor online convergono sulla scelta di questa palette di colori.

Purtroppo non ci sono ancora informazioni di un certo valore per quanto riguarda il prezzo. Guardando al passato e al posizionamento sul mercato di Samsung Galaxy S10 Lite, è probabile che Samsung Galaxy S20 Fan Edition arriverà con un prezzo decisamente concorrenziale, verosimilmente più appetibile rispetto alla gamma Samsung Galaxy S20.

In copertina Samsung Galaxy S20