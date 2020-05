Come ormai sappiamo da diversi mesi, la gamma Samsung Galaxy S20 dispone di specifiche al top e di componenti di ultima generazione. Fra questi troviamo il sensore Qualcomm 3D Sonic Sensor per lo sblocco dei terminali tramite l’impronta digitale. Questo, integrato direttamente all’interno del display, permette appunto di sbloccare gli smartphone semplicemente poggiando il dito sul display.

Addio animazione di sblocco

La fase di riconoscimento e sblocco viene sottolineata dalla presenza di una breve animazione – la stessa disponibile su Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10 -, ma sembra che l’ultimo aggiornamento firmware rilasciato da Samsung permetta all’utente di disattivare l’animazione di sblocco su tutta la gamma Samsung Galaxy S20.

Infatti, com’è possibile notare dall’immagine presente qui in basso, il firmware ATE6, lo stesso in cui è stata aggiunta la nuova modalità di scatto “zoom ravvicinato”, offre adesso la voce “Mostra l’animazione quando sbloccato”. Se disattivata, lo sblocco dei nuovi top di gamma di Samsung avviene senza la classica animazione di sempre.

Teoricamente la novità dovrebbe offrire uno sblocco più rapido proprio per via della rimozione dell’animazione, ma non abbiamo modo di darvi conferma visto che il firmware ATE6 è disponibile in alcuni paesi eccetto l’Italia.

Che ne pensate di questa novità? Avete notato qualche tipo di lentezza durante la fase di sblocco sulla serie Samsung Galaxy S20? Noi sì e avevamo sottolineato questa cosa nel nostro video di qualche settimana fa, evidenziando che non fosse removibile.

