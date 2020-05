Samsung sembra essere ancora impegnata a rilasciare aggiornamenti firmware per migliorare la qualità di scatto della gamma di smartphone Samsung Galaxy S20. Infatti, un nuovo firmware che termina in ATE6 e attualmente rilasciato solo in Sud Corea, ha attivato la funzione “zoom ravvicinato” quando si sta cercando di scattare una foto ad un oggetto ad una distanza molto ravvicinata, appunto.

Come funziona “zoom ravvicinato”

Quando l’utente munito di uno smartphone serie Samsung Galaxy S20 si avvicina troppo ad un oggetto, nella UI dell’applicazione Fotocamera ecco apparire un nuovo tasto rapido – in realtà si parla di testo – in cui è ben visibile la scritta “Use close-up zoom“, ovvero “utilizza lo zoom ravvicinato”.

Questo, se tappato, attiva automaticamente lo zoom 1.5x con una serie di ulteriori ottimizzazioni della scena, consigli e informazioni su come migliorare uno scatto ravvicinato. Dopo la primissima propagazione nel mercato interno, pare che il firmware in questione sia adesso in fase di rollout anche in altri paesi.

Allo stato attuale il firmware in questione non sembra essere ancora arrivato anche in Europa, ma è probabile che farà la comparsa nel corso delle prossime settimane. Forse Samsung potrebbe sfruttare la vicinanza al rilascio della patch di sicurezza di giugno per integrare anche la nuova modalità di scatto.

Che ne pensate dello “zoom ravvicinato”? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

