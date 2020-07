La gamma Samsung Galaxy S20 ad oggi rappresenta il meglio che Samsung può offrire sul mobile e per quanto riguarda il comparto fotografico, ma un post condiviso in queste ore da Samsung rievoca una incredibile serie di foto scattate durante una eclissi solare. A luglio 2019, il fotografo Iván Castro, specializzato nell’immortalare eclissi solari, aveva scattato alcune incredibili foto nella città La Higuera tramite Samsung Galaxy S10+.

Uno scatto fuori dall’ordinario

Le foto presenti all’interno dell’articolo dimostravano (e lo fanno ancora oggi) quando il comparto fotografico di Samsung Galaxy S10+ fosse estremamente affidabile anche per quanto riguarda scatti di una certa importanza, eventi memorabili che rimangono impressi nella mente che possono essere rivissuti riosservando queste immagini.

Sono tantissimi gli utenti che si affidano alla fotocamera del proprio smartphone per immortalare eventi importanti. Una fotocamera digitale è molto spesso troppo complicata per un utente comune, e i sensori presenti oggigiorno negli smartphone anche di fascia media sono in grado di offrire risultati di tutto rispetto.

Previous Next Fullscreen

Samsung, con queste immagini, celebra nuovamente quanto il team impegnato nella realizzazione della componente fotografica sia in grado di dare l’opportunità ad utenti di comuni di scattare foto straordinarie, semplicemente tappando il tasto virtuale di scatto del proprio Samsung Galaxy S10+.

Che ne pensate di queste immagini? Vi è mai capitato di scattare foto fuori dall’ordinario con il vostro smartphone?