Dopo il video unboxing di Samsung Galaxy Watch 3 in cui viene svelato quasi ogni segreto sull’attesa nuova serie di smartwatch di fascia alta del colosso sud coreano, è direttamente Samsung a stimolare la nostra attenzione tramite un video teaser ufficiale in previsione dell’evento Unpacked del 5 agosto.

Tutti i device in un unico video teaser

All’interno della clip di trenta secondi è possibile ammirare la silhouette dell’intera serie di device che verranno presentati durante l’evento online, ovvero: Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 2 (o Samsung Galaxy Fold 2), la serie Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Buds Live.

Il video parte mostrando brevemente componenti appartenenti ad alcuni dei dispositivi attesi al lancio, ed inizia inquadrando quelli che sembrano essere tutte le parti che compongono il nuovo smartphone pieghevole di Samsung. Si intravede la S Pen della serie Samsung Galaxy Note 20, così come Samsung Digital City, ovvero il campus in cui si terrà l’evento del 5 agosto.

Prezzi di Galaxy Note 20 e Buds Live

Sono decisamente tanti i rumor e leak che in queste settimane ci hanno permesso di conoscere in anteprima il design e le feature della serie Samsung Galaxy Note 20, anche per via di qualche piccolo errore direttamente commesso da Samsung. Lo stesso si può dire anche di Samsung Galaxy Buds Live, ovvero le cuffie true wireless che verranno presentate durante l’evento del 5 agosto.

Di entrambi i dispositivi non abbiamo però ancora informazioni per quanto riguarda il prezzo di lancio, il quale è stato però leakato in queste ore. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete questi qui in basso dovrebbero essere i prezzi al lancio della serie Samsung Galaxy Note 20 (4G e 5G) e di Samsung Galaxy Buds Live:

Samsung Galaxy Note 20 4G da 256 GB a 999 euro ;

; Samsung Galaxy Note 20 4G da 256 GB a 1099 euro ;

; Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G da 512 GB a 1449 euro ;

; Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G da 256 GB a 1349 euro ;

; Samsung Galaxy Buds Live a circa 189 euro.

Che ne pensate di questi prezzi? Sono in linea con le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.