Dopo aver presentato Samsung Galaxy A51 5G e Samsung Galaxy A71 5G, in molti si sono chiesti quando gli smartphone avrebbero fatto la loro comparsa anche in Europa. A questo quesito ci risponde (in)direttamente Samsung che, tramite il sito ufficiale svizzero, mette in catalogo alcuni accessori per Samsung Galaxy A51 5G. Questo inevitabilmente ci porta a pensare che fra non molto Samsung Galaxy A51 5G sarà disponibile in Europa.

Samsung Galaxy A51 5G presto in EU

Tramite lo store è infatti possibile notare le cover originali “Samsung Galaxy A51 5G, S-View black” (EF-EA516PBEGEU) e “Samsung Galaxy A51 5G, S-View white” (EF-EA516PWEGEU) al prezzo di 44,90 franchi svizzeri, circa 42 euro al cambio. Ovviamente la presenza sul solo sito svizzero non indica che Samsung Galaxy A51 5G arriverà solo nel paese confinante con il nostro, ma che ben presto inizierà a circolare anche nel Vecchio Continente.

Che ne sarà del Samsung Galaxy A71 5G? Al momento non è ancora chiaro il destino del fratello maggiore, ma nessuno ci vieta di immaginare che presto potrebbe seguire le orme del modello protagonista della news. Samsung Galaxy A51 5G è caratterizzato da un pannello Super AMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel, processore Exynos 980, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, batteria da 4500 mAh, fotocamera principale da 48 MP, sensore macro da 5 MP e sensore di profondità da 5 MP.