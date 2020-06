Dopo la presentazione ufficiale a fine marzo 2020, quest’oggi scopriamo finalmente quando Samsung Galaxy A31 sarà disponibile all’acquisto ed il prezzo di listino. Secondo le informazioni ufficiali rilasciate dal colosso sud coreano, il terminale di fascia media sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo di 299,90 euro nelle colorazioni Prism Crush Black e Prism Crush Blue.

299,90 euro con batteria da 5000 mAh

Cos’ha da offrire Samsung Galaxy A31 ad un prezzo così concorrenziale? Beh, molto considerando la scheda tecnica piuttosto interessante di cui dispone. Oltre alla fotocamera quadrupla posteriore con sensore principale da 48 MP, il terminale di Samsung vede la presenza di un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+. Il processore MediaTek Helio P65 è affiancato da 4 GB di RAM e memoria interna da 64 GB espandibile fino a 512 GB tramite micro SD.

Difficile non citare la grande batteria da 5000 mAh integrata in un telaio spesso appena 8,6 mm con supporto alla ricarica rapida da 15 W in grado di offrire una lunga autonomia dopo appena 30 minuti di ricarica. La fascia media torna nuovamente ad essere estremamente importante per Samsung, soprattutto adesso dopo che anche OnePlus ha nuovamente posato gli occhi su questa sezione del mercato dove molto preso potrebbe sbarcare il tanto atteso OnePlus Z.

Che ne pensate delle caratteristiche di Samsung Galaxy A31? Lo acquisterete a questo prezzo? Parliamone nei commenti qui in basso.

