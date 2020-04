La stagione delle presentazioni di smartphone non è ancora giunta al termine. Se domani sarà il giorno di alcuni Xiaomi, abbiamo ora altri appuntamenti da segnare in agenda. Da una parte c’è Realme 6 Pro, dall’altra i due pezzi da novanta più attesi di Samsung: Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2.

Le date di Realme 6 Pro e dei due flagship Samsung

Presentato a inizio marzo sul mercato natio, Realme 6 Pro arriverà anche in Europa, e in tempi brevi. L’appuntamento è fissato per martedì prossimo, 5 maggio 2020, come ben si nota da questo poster che ne annuncia il lancio.

Per chi non lo conoscesse si tratta di uno smartphone Android di fascia media, con uno schermo da 6,6 pollici con foro ovale a contenere una coppia di fotocamere frontali, uno Snapdragon 720G come chipset e un comparto fotografico completo, con una 64 megapixel come sensore principale.

Dunque, ne sapremo di più a breve, a differenza dei due Samsung citati in esergo. Ecco sia la serie Samsung Galaxy Note 20 che il prossimo pieghevole, cioè Samsung Galaxy Fold 2, è stata confermata proprio in queste ore per arrivare sul mercato nella seconda metà del 2020.

Tale conferma arriva per vie terze, ma pur sempre legate a Samsung. Nello specifico, ne veniamo a conoscenza dalle dichiarazioni del produttore rilasciate in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre.

Trapela così il fatto che Samsung si auguri una crescita importante nel mercato degli smartphone premium, proprio in quel frangente, cioè la seconda metà del 2020, segno che, come ipotizzato in varie sedi, possa essere piuttosto prossimo il lancio di entrambi, previsti per agosto 2020.

