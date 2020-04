Non c’è solo Redmi Note 9 sul palcoscenico virtuale in fase d’allestimento per il 30 aprile 2020. Come intuibile dall’annuncio di alcuni giorni fa, il produttore cinese ha in programma di lanciare un altro smartphone di spessore: Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Design e dettagli di Xiaomi Mi Note 10 Lite

Svelata di recente la scheda tecnica da un passaggio all’FCC, Xiaomi Mi Note 10 Lite è dunque pronto a togliersi i veli di dosso, e a mostrarsi a un pubblico, cinese per il momento.

Intanto, ecco svelato il design, che richiama da vicino la serie d’appartenenza, con tanto di notch a goccia e schermo leggermente curvo; per non parlare del comparto fotografico particolarmente ricco di sensori (ben cinqe).

Sulla base di quanto trapelato si dovrebbe trattare di un dispositivo di fascia media con a bordo un Qualcomm Snapdragon 730G, con un display da 6,47 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ e con una batteria particolarmente capiente, da 5.260 mAh.

Niente male nemmeno il comparto fotografico di Xiaomi Mi Note 10 Lite che dovrebbe montare quattro sensori posteriori con il principale da 64 megapixel, due sensori da 8, di cui un grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 5x e un altro sensore da 5 megapixel con zoom ottico 2x.

Dunque, uno smartphone piuttosto interessante, se venduto al giusto prezzo che, oltre a debuttare con Redmi Note 9, potrebbe arrivare con altri dispositivi ancora, magari con un super entry level come Redmi 9A, considerando quest’ultimo teaser in cui si intravede una configurazione di fotocamere soltanto doppia.

Comunque, ne sapremo di più fra una manciata di ore; perciò vi diamo l’appuntamento a dopodomani, 30 aprile 2020, data ufficiale della presentazione dei nuovi smartphone di Xiaomi.

In copertina Xiaomi Mi Note 10