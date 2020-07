Ottime notizie per i possessori di POCO F2 Pro: il nuovo campione del rapporto qualità/prezzo del sub-brand di Xiaomi ha iniziato a ricevere nelle scorse ore l’attesissimo aggiornamento alla MIUI 12 Global in Europa, Italia compresa.

POCO F2 Pro: le novità dell’aggiornamento

Nelle scorse ore è partito il roll out dell’aggiornamento di POCO F2 Pro alla MIUI 12 Global a livello europeo e sono immancabilmente arrivate anche le prime segnalazioni.

Come potete vedere dagli screenshot riportati qui sotto, questo nuovo aggiornamento software presenta dimensioni importanti, il file OTA è da ben 1,1 GB, e introduce la versione firmware MIUI 12.0.1.0.QFKEUXM. Si tratta della versione Global UE (o SEE), vale a dire quella specifica per il mercato europeo.

Le novità, naturalmente, sono tutte quelle della MIUI 12 che vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti, tra le quali non mancano i nuovi bellissimi sfondi animati. Le trovate tutte illustrate nei dettagli nel video a fine articolo.

Come installare l’aggiornamento su POCO F2 Pro

Come detto, l’aggiornamento è in roll out a livello europeo e come sempre il rilascio avviene gradualmente. Insomma, se non lo avete ancora ricevuto, è solo questione di ore o al massimo di qualche giorno. In ogni caso, potete controllarne la disponibilità sul vostro POCO F2 Pro seguendo il solito percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.

Siete possessori di un POCO F2 Pro? Avete già ricevuto il nuovo update? Ditecelo nel box dei commenti.

