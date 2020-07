Mancano quasi due settimane alla presentazione di OnePlus Nord, il nuovo medio gamma del produttore cinese che sta tenendo banco nelle ultime settimane. Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato numerose anticipazioni relative alla possibile scheda tecnica e oggi, grazie a una immagine tratta probabilmente da un kit di marketing di OnePlus, possiamo riepilogare tutte le specifiche.

Nell’immagine, che trovate più sotto, si vede il nome Avicii, il nome in codice dello smartphone scelto per ricordare il noto DJ svedese scomparso ormai due anni fa. Ecco dunque quello che ci aspetta con il nuovo smartphone OnePlus, che sarà annunciato ufficialmente in 21 luglio con un evento virtuale.

La presunta scheda tecnica di OnePlus Nord

schermo Fluid AMOLED a 90 Hz da 6,44 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400) con form factor 20:9

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G con CPU octa core a 2,4 GHz e GPU Adreno 620

8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna

doppia fotocamera frontale (32 megapixel f/2.45 + 8 megapixel wide, FoV 105 gradi, da 8 megapixel f/2.45)

quadrupla fotocamera posteriore (48 megapixel f/1.75, ultra wide FoV 119 gradi da 8 megapixel, sensore di profondità da 5 megapixel f/2.4 e macro da 2 megapixel f/2.4)

Connettività WiFi 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, motore di vibrazione lineare

batteria da 4.115 mAh con ricarica rapida Warp Charging 30T

OxygenOS 10 con Android 10

Una scheda tecnica di buon livello quindi, molto simile a quella di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, anche se con una maggiore quantità di memoria. E sarà proprio il medio gamma Xiaomi, il cui prezzo di vendita è ormai sotto ai 300 euro, a rappresentare il rivale più grande per OnePlus Nord, il cui prezzo di vendita dovrà essere abbondantemente sotto ai 500 euro per avere qualche chance di successo.