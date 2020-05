La Color Filter Camera di OnePlus 8 Pro è stata oggetto di molte discussioni, a causa della sua presunta capacità di vedere attraverso alcuni materiali. Nel nostro video, che ritrovate a fine articolo, vi spieghiamo il perché di un comportamento probabilmente inatteso da parte della fotocamera, che nei piani di OnePlus era nata con altri scopi.

Con un post pubblicato su Weibo, il noto social network cinese, OnePlus prova a fare chiarezza sulla situazione che ha scatenato numerose polemiche relative alla possibile violazione della privacy. Nelle intenzioni del produttore cinese, il sensore aggiuntivo avrebbe dovuto riconoscere la luce infrarossa e fornire nuovi stili fotografici all’utente.

Quello che OnePlus non aveva considerato è che con alcuni materiali, e a distanza ravvicinata, la fotocamera può creare problemi di privacy non desiderati. Per questo verrà rilasciato un aggiornamento, in arrivo questa settimana, che disabiliterà temporaneamente il sensore, risolvendo i dubbi legati alla privacy, in particolare quelli di chi teme sia possibile vedere attraverso i vestiti.

Non si tratta di un addio quindi, visto che OnePlus promette il ritorno della funzione che a quanto pare è stata molto apprezzata nella realizzazione di foto paesaggistiche. È dunque probabile che il produttore intervenga a livello software per risolvere il problema in maniera definitiva.

Va comunque ricordato che la fotocamera non permette di vedere attraverso i vestiti, a meno che non siano particolarmente sottili e la foto non venga scattata da molto vicino.