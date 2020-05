Delle quattro fotocamere sul retro di OnePlus 8 Pro una è la cosiddetta Color Filter Camera, un obiettivo con filtro cromatico da 5 megapixel. Inizialmente le sue potenzialità non erano chiare e qualcuno ha ipotizzato che a beneficiarne fosse solo il marketing.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Col tempo però la Color Filter Camera di OnePlus 8 Pro ha mostrato le sue carte, fino a mettere in evidenza la capacità di recepire le frequenze dello spettro elettromagnetico inferiori a quelle della luce visibile. In altre parole può elaborare la luce infrarossa. Questo determina la possibilità di “vedere” attraverso determinati materiali, consentendo di ottenere delle foto dall'”effetto wow” assicurato.

Un esempio è dato dal video sopra, in cui la Color Filter Camera di OnePlus 8 Pro mostra di poter vedere attraverso la plastica di un telecomando. I campi di applicazione tuttavia sono limitati: come detto il trucco funziona solo con alcuni materiali, tra cui la plastica particolarmente sottile; non si ottiene nessun risultato infatti con quella robusta di una tastiera o di una mirrorless, e nemmeno con i vestiti.

La tecnologia utilizzata da OnePlus 8 Pro non è inedita per gli smartphone: i Google Pixel 4, Huawei P40 Pro o gli ultimi iPhone utilizzano la radiazione infrarossa per rendere sicuro lo sblocco col volto, ma nessuno di essi può produrre delle foto.