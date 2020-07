Vien da dire… Wow! Perdonate l’uscita da appassionati più che da giornalisti, ma guardando il Nubia Watch al posto delle parole fluiscono spontanee le esclamazioni. Lo smartwatch dell’azienda cinese è incredibilmente affascinante, e nonostante sul piano progettuale sia parente stretto del Nubia Alpha presentato lo scorso anno qui, a giudicare dalle immagini, il display curvo è stato impiegato in modo ancora migliore.

Speriamo che l’azienda ci dia la possibilità di provarlo in modo da verificare se le sensazioni sono le medesime anche dal vivo. Nel frattempo ecco di seguito le specifiche tecniche ed i dettagli sul magnifico Nubia Watch.

Specifiche tecniche di Nubia Watch

schermo OLED flessibile da 4,01 pollici con risoluzione 192 x 960 pixel e 244 pixel per pollice prodotto da Visionox;

SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100;

1 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna;

sensore della frequenza cardiaca;

supporto alle reti 4G tramite eSIM, Wi-Fi, Bluetooth e GPS;

batteria da 420 mAh dall’autonomia dichiarata di 36 ore di utilizzo “normale” o più di 6 giorni di stand by.

Dettagli funzionali e costruttivi di Nubia Watch

Lo schermo OLED flessibile è prodotto da Visionox, azienda che tra le altre cose ha firmato il display scenografico di Xiaomi Mi MIX Alpha ed è quindi una garanzia per questo genere di operazioni. Nubia Watch è un prodotto di alta gamma che impiega acciaio inox AISI 316L e ceramica biomedicale con processi produttivi di alto livello, ma anche del “comune” silicone per il cinturino in modo da evitare reazioni avverse della pelle e assicurare un confort adeguato.

Sul piano tecnico Nubia Watch supporta le SIM virtuali (eSIM) per effettuare e ricevere chiamate ed SMS indipendentemente dal cellulare, per navigare sui social ed effettuare pagamenti in mobilità. Inoltre l’interfaccia utente promette grandi possibilità di personalizzazione e tramite Nubia Watch, che integra un modulo di monitoraggio della salute “di livello professionale”, è possibile il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, dell’allenamento fisico e tutte le altre possibilità garantite normalmente da smartwatch e smart band.

Disponibilità e prezzo di Nubia Watch

Nubia Watch è ufficiale da qualche ora in Cina dove verrà distribuito a partire dal 5 agosto. Relativamente economici i prezzi: si parte da 1.799 yuan, circa 220 euro al cambio per la configurazione d’accesso.

Non abbiamo ancora notizie su una commercializzazione nel Vecchio Continente. Ci auguriamo che arrivi anche alle nostre latitudini come il predecessore: vi terremo aggiornati. Nel frattempo potete condividere nei commenti le vostre sensazioni su Nubia Watch.