Il team di ThreatFabric ha scovato un nuovo malware bancario in diverse applicazioni Android: stiamo parlando di BlackRock.

Si tratta di un malware particolarmente insidioso, in quanto pare abbia colpito diverse applicazioni molto popolari come PayPal, Gmail, Yahoo Mail, Uber, Netflix, eBay, Amazon, Telegram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Skype, Instagram, Facebook, YouTube, Reddit, TikTok, Tumblr, Pinterest, Tinder e Grind.

Come funziona il malware BlackRock

Ovviamente tali applicazioni non sono pericolose e vengono prese di mira proprio a causa del loro successo mondiale e del loro appeal da parte di un trojan bancario che non è riuscito a sfuggire ai filtri del Play Store di Google.

In pratica, chi installa app soltanto dal Play Store non ha nulla da temere mentre i pericoli si presentano quando viene richiesto di installare “aggiornamenti di Google” da fonti di terze parti.

Sfortunatamente non è chiaro cosa le vittime possano fare per pulire il telefono dal malware BlackRock, in quanto il Trojan impedirà l’avvio della maggior parte dei programmi antivirus ed attuerà phishing esteso a tutti i dati, dalle informazioni finanziarie ai nomi utente e password dei social media. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito di ThreatFabric.

Il modo più semplice, sicuro e affidabile per proteggersi da questo tipo di minaccia rimane quello di non fare affidamento su app store di terze parti.