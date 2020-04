Huawei Music e Huawei Video sono gratis per alcuni mesi per coloro che aderiranno alla promozione: gli utenti hanno ancora tempo un paio di settimane per sfruttare il meglio dell’intrattenimento dei due servizi di streaming. Ottenere il periodo gratuito è semplicissimo, vediamo come fare.

Huawei Music e Huawei Video gratis per qualche mese: ecco come fare

Huawei Music è il servizio interamente dedicato al mondo della musica, che vanta all’interno del catalogo oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album: come abbiamo visto, è stato lanciato in Italia a fine marzo insieme agli smartphone Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+. Nello stesso periodo è stato ampliata la libreria di contenuti presenti su Huawei Video, il servizio di streaming on demand arrivato in Italia nell’autunno 2018: ora può contare su oltre 50.000 titoli, con serie e film italiani e internazionali, news, sport e documentari.

Per tutti i nuovi iscritti entro il 26 aprile, i primi tre mesi di abbonamento a Huawei Music e i primi due mesi di abbonamento a Huawei Video saranno completamente gratuiti. Al termine dell’offerta, i costi saranno di rispettivamente 9,99 e 4,99 euro al mese, ma potrete disattivarli in qualunque momento.

L’app Huawei Music dovrebbe già essere disponibile sul vostro smartphone Huawei attraverso un aggiornamento, mentre Huawei Video è scaricabile anche sul Google Play Store.

